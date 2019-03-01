台灣蘭展開幕 總統讚蘭花外交展現美麗與榮耀

（中央社記者張榮祥台南1日電）總統蔡英文今天主持台灣國際蘭展開幕，對全場總冠軍的蘭花又嗅又聞，忍不住想摸一下，更盛讚台灣蘭花產業在全球獨領風騷，蘭花外交展現台灣的美麗和榮耀。

號稱全球三大蘭展之一的台灣國際蘭展，今年邁入第15年，今天在台南市後壁區蘭花生技園區開幕，邀請全球重要的蘭花協會、駐台代表觀禮，蔡總統親自主持典禮，且當場宣布全場總冠軍由台中蘭農賴德善奪得。

蔡總統在開幕後參觀蘭展，欣賞今年的得獎蘭花，對開有千朵蘭花的全場總冠軍特別有興趣，忍不住想摸一下，聞了之後直說「真的很香」。

蔡總統同時代表台灣人民歡迎各國貴賓，她說，這次蘭展的海外景觀大道，有各國特色展位，代表各國的支持。

蔡總統指出，蘭花產業是台灣最有競爭力的產業之一，外銷成績令人讚嘆，每年蘭展吸引世界各國蘭花買家，蘭花外交展現台灣的美麗和榮耀，她每次來蘭展都很期待，也很精采。

蔡總統表示，今年蘭展主題是「蘭境．閱讀台南」，運用各種蘭花布置台南400年來不同時期的歷史風華，讓大家了解台南文化和產業特色，既巧思又有意義。

蔡總統說，台灣國際蘭展已有15年，一年比一年創新，品牌也一棒接一棒，愈來愈響亮。她前年來蘭展時曾提到台灣將以台南為基地，讓台灣成為全球蘭花品種研發及種苗的供應中心，如今跨出一大步，去年已成立台灣蘭花品種商業服務中心，推動策略性的蘭花品種輸出，協助業者生產行銷。

蔡總統表示，每朵蘭花都是心血結晶，政府也會繼續努力，給予蘭花產業更大的支持，向世界傳遞台灣蘭花的美好，讓蘭花外交更成功。

台灣國際蘭展今天開幕，明天開園，展期10天，今年蘭展主題是「蘭境．閱讀台南」，規劃「蘭境館」、「競賽館」、「蘭創館」、「商務館」、「蘭花市集館」、文創設計主題展「蘭美食」及戶外的蘭花公園等區域，透過蘭花結合台南時代意境。

其中蘭境館串連台南400年來的時空環流，區分為「大航海時代台江內海」、「荷據明鄭時期熱蘭遮城」、「清領時期傳統慶典」、「日治時期糖業經濟」、「現今時代文化創新」5大主題，讓人一窺台南的時代演進。（編輯：唐聲揚）1080301