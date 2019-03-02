彰化立委補選 卓榮泰：選情膠著但樂觀

民進黨主席卓榮泰（前中）2日為同黨籍彰化縣立委補選候選人黃振彥（前右）助選，向選民拜票爭取支持。（民進黨彰化縣黨部提供）中央社記者蕭博陽彰化縣傳真 108年3月2日

（中央社記者蕭博陽彰化縣2日電）民進黨主席卓榮泰今天到彰化縣為黨籍立委補選參選人黃振彥助選，他認為彰化選情膠著但樂觀，若贏得彰化將是一劑強心針。

彰化縣長王惠美去年12月25日就職，所留彰化縣第一選區立委席次需補選，16日投票，參選人共有中國國民黨提名前彰化縣副縣長柯呈枋、民主進步黨提名前鹿港鎮長黃振彥、無黨籍紀慶堂等三人。彰化縣第一選區包含伸港鄉、線西鄉、和美鎮、鹿港鎮、福興鄉、秀水鄉。

卓榮泰今天前往和美鎮道東書院，陪同黃振彥舉辦「文化新首都、經濟火車頭」願景說明會，內容包含落實鹿港國家歷史風景區、爭取捷運延伸經和美鎮到鹿港鎮、處理農地工廠共業、爭取和美鎮升格為市，以及改善彰濱、全興、福興等工業區投資環境等。

卓榮泰表示，參選是政治理念實踐過程，過程中參選人必須提出願景爭取選民認同，黃振彥過去參選鹿港鎮長時，提出的政見全部實現，這樣敢做夢、能實現的優質人選，值得向鄉親推薦，尤其當初黃振彥推動鹿港國家歷史風景區還被譏笑，如今計畫獲核定超過新台幣75億元經費，證明有夢最美，地方發展就會相隨。

卓榮泰指出，台南與彰化兩地立委補選，選情呈膠著狀態，先前在彰化仍需多努力，但經過訪查了解民情，選情較先前樂觀，對黃振彥未來當選立委也更樂觀，但仍要審慎盡力。

他認為，新北市三重、台南市立委補選席次有不能輸的壓力，彰化的壓力是必須贏，守住原有席次才能踏穩腳步。贏得彰化，將是一劑強心針。

黃振彥說，為達成「文化新首都、經濟火車頭」目標，若當選立委，不僅要督促政府落實鹿港國家歷史風景區計畫，更要擴大範圍到選區內其它鄉鎮，以文化、生態、產業三贏的角度，融入彰化歷史成為台灣文化新首都。

另外，黃振彥也表示，若當選立委後，將成立專業服務團隊，以服務零距離為精神，將「一次處理50年來農地工廠共業」，讓環境、勞工、經濟三贏。

交通部長林佳龍下午也陪同黃振彥到鹿港新祖宮祈福並向選民拜票。林佳龍指出，柯呈枋要選彰化縣立委，但又到台中市政府擔任參事，月薪近10萬元，且到任就辦休假，這對彰化人來說不公平。（編輯：戴光育）1080302