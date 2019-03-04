否認曾說陳水扁裝病 柯文哲：他真的病了

（中央社記者梁珮綺台北4日電）前總統陳水扁主治醫師陳順勝指出，台北市長柯文哲曾說阿扁「裝病」，還沒道歉；柯文哲今天說，應重看一次訪問片段，「我是說他（阿扁）不用裝病，他真的病了」。

柯文哲2017年接受TVBS電視台「少康戰情室」節目主持人趙少康專訪，提及陳水扁時說「一開始是裝的，後來就變成真的病了」，引發爭議；台北市政府發言人劉奕霆當時澄清，柯文哲是口誤。

陳順勝2日在臉書貼文，指柯文哲曾說過阿扁「裝病」，至今還欠替阿扁看過病的醫師們一個道歉，沒道歉就沒原諒。

柯文哲今天上午出席2019台北市創新實驗教育成果發表會，接受媒體訪問時表示，「這是被栽贓」，認為應重看一次訪問片段，他從來沒有說過阿扁裝病，柯文哲說，「我是說他（阿扁）不用裝病，他真的病了」。

柯文哲並抱怨媒體標題殺人，並指陳水扁本人都覺得沒問題，主治醫師陳順勝、還有旁人卻一直說有問題。

至於近期拜訪前總統李登輝與陳水扁，他說，每隔一段時間就會探望李登輝，互動自然；與陳水扁則是有醫病關係，只要到高雄，有時間就會探視陳水扁，沒去反而不正常。

此外，陳水扁當過一任市長、兩任總統，知道很多事情，「有時候問一問也可以知道知識，也不是什麼壞事」，他說，這也是他要文化局做口述歷史的原因。

有媒體詢問柯文哲動作頻頻，是否要操作「棄英（總統蔡英文）保柯」，柯文哲說，他探視李登輝與陳水扁都是自然的事情，「你們就要講說拉攏獨派、操作棄保，不要整天都陰謀論」。

對於何時與高雄市長韓國瑜見面，柯文哲說，時間到了就會見面，他們的交情沒有問題，不要為了見而見；他說，他與韓國瑜都在做自己，但國民黨與民進黨都有陰謀論，類似「民進黨只要拱韓，四個太陽就不見了；國民黨只要拱柯，小英就受到威脅」等語。（編輯：方沛清）1080304