呂秀蓮推大選併和平中立公投 5日向中選會遞案

（中央社記者溫貴香台北4日電）前副總統呂秀蓮領銜提出「台灣應向國際宣布和平中立」公投提案，期待與明年元月總統大選合併舉行，明天將至中央選舉委員會遞案。

呂秀蓮上午偕同東華大學民族事務與發展學系教授施正鋒等人召開記者會宣布，5日12時30分到下午1時30分在台灣博物館前廣場將啟動「和平中立台灣夢」的希望工程，正式提出「台灣應向國際宣布和平中立」公投提案，並赴中央選舉委員會遞交一萬份公投提案連署。

呂秀蓮說，依照公民投票法規定，預估4月下旬展開第2階段連署，需要28萬1745份合格選民的連署，如果第2關也過了，期待台灣和平中立的公投，可以配合明年1月的總統大選一起舉行。

公投主文：「你是否同意台灣應向國際宣布和平中立」，理由書陳述台灣和平中立的戰略4大意義，1、對台灣，可與友善平等待台灣的國家互惠交往；強化國防自主，民主憲政及經濟發展；積極參與國際，倡導綠色新文明。

2、對中國，可與中華人民共和國和平共存，建立遠親近鄰關係，並消除台灣與他國合作對抗中國的憂慮。

3、對美國與日本，與美日等愛好民主和平國家強化價值聯盟，共同致力於地球的永續發展，並消除美日等國台海安全的憂慮。

4、對亞太地區，協助排除區域衝突，扮演調停、緩衝角色，維護東亞和平；分享民主、人權、文化與高科技等柔性國力。

呂秀蓮說，台灣只有成為和平中立，人民才能真正當家作主；台灣是第一島鏈的中樞，戰略地位無可取代，在美中兩強爭霸中，可以發揮槓桿作用；絕大多數人民希望與中國和平共存，又能維護台灣主權、尊嚴與價值。（編輯：林興盟）1080304