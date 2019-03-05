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鄭文燦訪華府 首日臉書打卡拜會白宮

最新更新：2019/03/05 22:59
桃園市長鄭文燦透過臉書透露前往白宮、國防部與國務院拜會，還放上他在前美國國務卿赫爾畫像前的照片。（圖取自facebook.com/chengwentsan）
桃園市長鄭文燦透過臉書透露前往白宮、國防部與國務院拜會，還放上他在前美國國務卿赫爾畫像前的照片。（圖取自facebook.com/chengwentsan）

（中央社記者江今葉華盛頓、吳睿騏桃園5日專電）桃園市長鄭文燦透過臉書透露前往白宮、國防部與國務院拜會，他還標籤說「白宮原來這麼大」。

過去已有台灣總統候選人和縣市官員到訪白官，相較於過去歐巴馬政府低調處理，川普政府官員較為開放，過去台灣官員多稱「見到想見的人」，鄭文燦如今可在臉書公布到訪艾森豪行政大樓的照片，不過仍須尊重不透露會晤官員的默契。

鄭文燦今天在臉書上表示，「今天到華盛頓特區會晤白宮、國防部及國務院的官員」。臉書還放上他在前美國國務卿赫爾（Cordell Hull）畫像前的照片，鄭文燦並標籤寫著「白宮原來這麼大」。

鄭文燦在臉書介紹背後前美國總統小羅斯福（Franklin Delano Roosevelt, Jr.）時期的國務卿赫爾（Cordell Hull）畫像；赫爾在第二次世界大戰期間進行複雜外交工作，也是聯合國推手，西元1945年更獲諾貝爾和平獎。

正在華府參訪的鄭文燦，4日展開第一天正式訪問的行程，唯一的公開行程只有在華府保守派智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）就美中台關係發表演講。

但鄭文燦此行行程滿檔，哈德遜的演講比表定提早30分鐘結束，會後媒體聯訪一度要取消，就是為了提早15分鐘前往預計拜會的機構接受安檢。

對於行政部門拜會細節，桃園市府參訪團成員接受中央社記者詢問時低調不願多談，僅表示，基於與美方默契，僅能透露拜會哪些部門，至於拜會時間、接見層級、會晤內容等都無法對外透露。

除了行政部門與在哈德遜研究所的公開演講外，鄭文燦也拜訪布魯金斯研究所（Brookings Institution）和傳統基金會（Heritage Foundation），就台美雙邊城市交流、美中貿易戰下台商回流情況、全球化下中國經濟發展問題、兩岸關係、政治經濟互動現況及美中台關係等重要議題與智庫學者交換意見。

鄭文燦日前受訪表示，在洛杉磯除拜會聖伯納地諾郡督察赫格曼（Curt Hagman），也會與南加州僑胞舉辦餐會，參加南加州台灣客家會2019客家會年會，同時以「台灣新世代年輕人的方向」為題舉行台美青年座談。

鄭文燦今天仍將繼續拜會行程，晚間將出席當地台僑座談會。他預計明天下午搭車前往紐約訪問。（編輯：周永捷）1080305

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