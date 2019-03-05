鄭文燦進白宮 AIT臉書貼文分享

桃園市長鄭文燦訪美，美國在台協會在臉書上指出，代理副助卿史墨客（左）也與鄭文燦探討如何進一步推動美台廣泛、緊密且友善的商業和文化關係。（圖取自facebook.com/AIT.Social.Media）

（中央社記者游凱翔台北5日電）桃園市長鄭文燦今天前往華盛頓特區會晤白宮、國防部及國務院官員；美國在台協會也在臉書表示，鄭文燦與代理副助卿史墨客探討如何進一步推動美台廣泛、緊密且友善商業和文化關係。

鄭文燦2月28日至3月11日期間，率市府團隊赴美，並訪問洛杉磯、華府及紐約。行程包括姐妹市參訪、拜訪哈德遜研究所（Hudson Institute）等4個智庫，進行相關交流，參加僑界活動為主，也希望藉由意見的交換學習，促進桃園城市外交。

鄭文燦晚間在臉書發文表示，他今天至華盛頓特區會晤白宮、國防部及國務院的官員，同時也笑稱「白宮原來這麼大」。

美國在台協會（AIT）也在臉書上指出，代理副助卿史墨客（Hanscom Smith）也與鄭文燦探討如何進一步推動美台廣泛、緊密且友善的商業和文化關係。

此外，鄭文燦昨天也在華府智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）就美中台關係發表演講。他表示，兩岸城市交流可以交換經驗，累積地方往來善意，但不該設置政治路障，「交朋友不該強人所難」，北京藍綠有別的交流政策應該大幅改變。

針對台灣日前因為中國太晚轉交邀請函，首度缺席世衛組織疫苗會議一事，鄭文燦昨天也說，這樣的小動作，給台灣穿小鞋，對台灣與全球衛生架構都是不利影響，應該讓台灣有更大參與空間，對區域安全與合作架構才有幫助。（編輯：林沂鋒）1080305