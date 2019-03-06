更多編輯台推薦新聞：
台南冬天降雨1.5毫米 創121年最低紀錄
地方

台南冬天降雨1.5毫米 創121年最低紀錄

哈登轟35分 火箭獵暴龍6連勝
運動

哈登轟35分 火箭獵暴龍6連勝

德國人樂當台學家 蔣永學：瞭解台灣才能理解亞洲局勢
文化

德國人樂當台學家 蔣永學：瞭解台灣才能理解亞洲局勢

林子偉手感佳 熱身賽戰國民首轟出爐
運動

林子偉手感佳 熱身賽戰國民首轟出爐

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 重點新聞
新聞專題
縣市首長訪美
桃園市長鄭文燦5日進白宮拜會，並將照片公布在臉書。民進黨立委羅致政表示，這反映了推動台美關係的成效，期盼未來這樣的台美公開互動變成常態性的做法。（圖取自facebook.com/AIT.Social.Media）
縣市首長訪美
新聞專題
縣市首長訪美1/6

鄭文燦拜會白宮及國務院 外交部：助美了解政策

最新更新：2019/03/06 16:19
桃園市長鄭文燦2月28日至3月11日率市府團隊赴美，拜會白宮與國務院等行政部門，台北市長柯文哲、基隆市長林右昌、高雄市長韓國瑜近期也將陸續訪美。（中央社製圖）
桃園市長鄭文燦2月28日至3月11日率市府團隊赴美，拜會白宮與國務院等行政部門，台北市長柯文哲、基隆市長林右昌、高雄市長韓國瑜近期也將陸續訪美。（中央社製圖）

（中央社記者侯姿瑩台北6日電）桃園市長鄭文燦訪問美國，拜會白宮與國務院等行政部門，外交部今天表示，樂見地方政府首長與美國行政部門互動交流，相信將有助美方增進對台灣政策的了解，以及促進雙邊交流、合作。

鄭文燦2月28日至3月11日期間，率市府團隊赴美，訪問洛杉磯、華府及紐約；行程包括姐妹市參訪、拜訪哈德遜研究所（Hudson Institute）等4個智庫，進行相關交流。他昨天在臉書上表示，在華府會晤了白宮、國防部及國務院的官員；訪美規格引起外界關注。

對於鄭文燦率團訪美並拜會白宮、美國國防部與國務院等行政部門，外交部發言人李憲章表示，外交部樂見地方政府首長與美國行政部門互動、交流，相信這將有助美方增進對台灣各層級政府政策的了解，以及促進雙邊地方政府交流與合作。

李憲章也說，鄭文燦率團訪美對增進台灣與美國城市鏈結、促進台美人民交流具有正面意義；外交部應桃園市政府所請，提供必要協助。他強調，外交部在秉持行政中立及支持台美城市交流的一貫原則下，將持續對所有地方政府首長訪美，提供必要協助。

不過，他指出，鄭文燦拜會美國行政部門的行程是經由美國在台協會協助安排，外交部不便評論，相關細節宜由桃園市政府說明。

美國在台協會（AIT）昨天在臉書上發布貼文指出，美國國務院代理副助卿史墨客（Hanscom Smith）與鄭文燦探討如何進一步推動美台廣泛、緊密且友善的商業和文化關係。貼文並附上2人會面的照片。

過去已有台灣總統候選人和縣市官員到訪白宮，相較於過去歐巴馬政府低調處理，川普政府官員較為開放，過去台灣官員多稱「見到想見的人」，鄭文燦如今可在臉書公布到訪艾森豪行政大樓的照片，不過仍須尊重不透露會晤官員的默契。

除了鄭文燦，台北市長柯文哲、基隆市長林右昌、高雄市長韓國瑜近期也將陸續訪美。（編輯：林興盟）1080306

延伸閱讀
鄭文燦訪華府 首日臉書打卡拜會白宮鄭文燦進白宮臉書打卡 立委：反映台美關係成效
地機族
請繼續往下閱讀