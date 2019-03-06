鄭文燦拜會白宮及國務院 外交部：助美了解政策

（中央社記者侯姿瑩台北6日電）桃園市長鄭文燦訪問美國，拜會白宮與國務院等行政部門，外交部今天表示，樂見地方政府首長與美國行政部門互動交流，相信將有助美方增進對台灣政策的了解，以及促進雙邊交流、合作。

鄭文燦2月28日至3月11日期間，率市府團隊赴美，訪問洛杉磯、華府及紐約；行程包括姐妹市參訪、拜訪哈德遜研究所（Hudson Institute）等4個智庫，進行相關交流。他昨天在臉書上表示，在華府會晤了白宮、國防部及國務院的官員；訪美規格引起外界關注。

對於鄭文燦率團訪美並拜會白宮、美國國防部與國務院等行政部門，外交部發言人李憲章表示，外交部樂見地方政府首長與美國行政部門互動、交流，相信這將有助美方增進對台灣各層級政府政策的了解，以及促進雙邊地方政府交流與合作。

李憲章也說，鄭文燦率團訪美對增進台灣與美國城市鏈結、促進台美人民交流具有正面意義；外交部應桃園市政府所請，提供必要協助。他強調，外交部在秉持行政中立及支持台美城市交流的一貫原則下，將持續對所有地方政府首長訪美，提供必要協助。

不過，他指出，鄭文燦拜會美國行政部門的行程是經由美國在台協會協助安排，外交部不便評論，相關細節宜由桃園市政府說明。

美國在台協會（AIT）昨天在臉書上發布貼文指出，美國國務院代理副助卿史墨客（Hanscom Smith）與鄭文燦探討如何進一步推動美台廣泛、緊密且友善的商業和文化關係。貼文並附上2人會面的照片。

過去已有台灣總統候選人和縣市官員到訪白宮，相較於過去歐巴馬政府低調處理，川普政府官員較為開放，過去台灣官員多稱「見到想見的人」，鄭文燦如今可在臉書公布到訪艾森豪行政大樓的照片，不過仍須尊重不透露會晤官員的默契。

除了鄭文燦，台北市長柯文哲、基隆市長林右昌、高雄市長韓國瑜近期也將陸續訪美。（編輯：林興盟）1080306