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縣市首長訪美
桃園市長鄭文燦5日進白宮拜會，並將照片公布在臉書。民進黨立委羅致政表示，這反映了推動台美關係的成效，期盼未來這樣的台美公開互動變成常態性的做法。（圖取自facebook.com/AIT.Social.Media）
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縣市首長訪美5/7

華府拜會高規格 鄭文燦：表達對台灣的支持

最新更新：2019/03/06 17:21
桃園市長鄭文燦表示，這次拜會具有相當規格，代表美國對台灣更重視、更支持。中央社記者江今葉華盛頓攝　108年3月6日
桃園市長鄭文燦表示，這次拜會具有相當規格，代表美國對台灣更重視、更支持。中央社記者江今葉華盛頓攝　108年3月6日

（中央社記者江今葉華盛頓5日專電）桃園市長鄭文燦今天表示，此行得以拜會白宮、國務院、國防部官員及會見聯邦參議員，代表美國對台灣更重視、更支持。美方對總統蔡英文維護兩岸現狀的決心與努力給予肯定。

鄭文燦今天晚間出席華府台灣同鄉會與當地台僑座談時表示，基於信任與默契，白宮官員的層級與會談內容，他不方便多談。

他也前往國務院拜會國務院與亞太事務代理副助卿史墨客（Hanscom Smith）。鄭文燦說，會談主要針對台美關係進行廣泛密切深入的經濟文化關係表達立場。他向美方說明台灣的想法與立場，台美具有共同價值，希望美國成為維繫亞太地區安全民主與繁榮最重要支柱。

鄭文燦今天下午也前往美國國會拜訪參眾兩院議員，包括曾擔任希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）競選總統的副手搭檔、民主黨籍參議員凱恩（Tim Kaine）與共和黨籍參議員楊恩（Todd Young）。凱恩向他表示，儘管美國兩黨議員在許多政策上意見歧異，但對台灣的支持是一樣的。

談及此次訪問華府獲得相當等級規格，鄭文燦認為「當然是一點突破」，代表美國政策對台灣更重視、更支持。他表示，美國肯定蔡總統維護兩岸現狀的決心與努力，民主及共和兩黨有同樣想法，國會與行政部門也同樣認為台灣是東亞民主典範。

他向美方表示，台灣確實實現經濟自由與政治民主，台灣只有一個想法，「讓和平成為唯一選項，讓戰爭不是選項」。美方對台灣立場充分了解支持，雖不能介入台灣政治，但對蔡總統、蔡政府維護民主價值的努力非常肯定。

鄭文燦也強調，此行主要目的在表達對台灣的支持，沒有幫蔡總統做選舉的準備，只是協助將台灣想傳達的價值傳達給美方。

對於近來包括鄭文燦在內，基隆市長林右昌、台北市長柯文哲都會到華府訪問，鄭文燦表示，不同地方首長來到華府希望都能幫台灣加分，表達台灣所需要的支持，雖然角色不同，對台灣都有一份責任，相信大家都有這樣的想法，來的時候都會幫台灣說話。

鄭文燦今天在臉書上公布拜會國務院的照片，還放上與史墨客、國務院台灣事務協調處處長何樂進（James Heller）在國務院大廳合影，還寫著「史墨客的另一半是台灣人，何樂進的妻子也曾在台北學中文，他們對台灣都非常熟悉。我們聊著如何讓台美關係更加緊密，同時，我也感謝他們對台灣的支持。」

另一則臉書則詳述今天的行程，除了兩位參議員以外，還拜訪5位聯邦眾議員、兩個智庫。包括眾議院外交委員會亞太小組主席薛曼（Brad Sherman）、華裔眾議員劉雲平（Ted Lieu）、眾議員約霍（Ted Yoho）、高野（Mark Takano）與葛梅茲（Jimmy Gomez），以及民主黨智庫全國民主黨研究會（NDI）和共和黨智庫國際共和黨研究會（IRI）。（編輯：高照芬）1080306

桃園市長鄭文燦出席華府台灣同鄉會座談，與台僑高唱「堅持」。中央社記者江今葉華盛頓攝　108年3月6日
桃園市長鄭文燦出席華府台灣同鄉會座談，與台僑高唱「堅持」。中央社記者江今葉華盛頓攝　108年3月6日
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