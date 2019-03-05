鄭文燦進白宮臉書打卡 立委：反映台美關係成效

（中央社記者侯姿瑩台北5日電）桃園市長鄭文燦今天進白宮拜會，並將照片公布在臉書。民進黨立委羅致政表示，這反映了推動台美關係的成效，期盼未來這樣的台美公開互動變成常態性的做法。

率團訪美的鄭文燦今天在臉書上公布他在白宮的照片，美國在台協會台北辦事處（AIT）也在臉書分享，代理副助卿史墨客(Hanscom Smith)與鄭文燦會晤照片。

外交國防委員會立委羅致政對中央社記者表示，鄭文燦跨出這步，對台美關係有重要象徵意義存在，希望這樣的做法和互動，未來可以變成常態，對台美關係將有非常正面的發展。

羅致政說，這次美方對於台灣縣市首長有這樣的安排，代表政府推動台美關係的努力有了成果。

鄭文燦這次訪美，在外交部協助下與白宮、國務院、國防部官員會面。

台灣政治人物訪美，所受到的接待規格往往是外界關注焦點。2015年6月，總統蔡英文當時以民進黨總統參選人訪美，曾與時任美國副國務卿布林肯（Antony Blinken）會談，創下台灣總統參選人與美方官員在國務院內會面首例。

同年11月，國民黨總統參選人朱立倫訪美時也有相同規格的接待，和布林肯在國務院大樓內會晤。1080305