曾剃髮抗議勞基法修惡 吳濬彥掌民進黨社團部

（中央社記者葉素萍台北6日電）民進黨新任社團部主任吳濬彥昨天深夜在臉書發文證實自己已接受民進黨祕書長羅文嘉邀請，加入民進黨並擔任社團部主任。吳濬彥曾參與太陽花學運，也曾剃髮抗議勞基法修法。

2017年勞基法修法爭議時，勞團赴行政院前舉辦「過勞大悲功德大法會」，有多名青年當場剃度抗議勞基法修惡，其中一人就是吳濬彥。

吳濬彥曾是太陽花學運的一員，2016年總統大選期間他也曾替民進黨站台助選，在勞基法修法爭議時，他對民進黨抗爭，現在他加入民進黨並擔任社團部主任。

吳濬彥透過臉書公布新職時提到，在任何一個正常民主國家，公民可以因為執政黨無法讓人滿意的政策，透過批判監督及民主選舉的方式，來試著換人換黨做做看，透過政黨輪替的方式左右政策方向，使國家運行在照顧弱勢的前提下朝著人民的多數期待前進。「但在台灣，卻難以像其他正常的民主國家如此發展。」

他說，在這裡，換上來的很可能是一個更糟糕的政黨，而且很可能換了一個沒辦法端出像樣政策也沒能力執政，只殷切盤算如何在統戰過程中牟利的政黨。

吳濬彥說，幾經思量，他接受羅文嘉邀請，加入了民主進步黨，任社團部主任一職。此刻加入民進黨，加入一個他認為能夠與大家一起並肩作戰的地方。

他說，他珍惜台灣的民主與自由，也驚訝其無比脆弱。但他一個人能力有限，接下來需要大家的支持與幫忙。「不只是為了2020，更也是為了這個世代。不只是為了這個世代，更是為了航向世界的台灣。」（編輯：蘇志宗）1080306