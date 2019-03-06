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蔡總統感性談話：蔣渭水的故事屬於台灣這片土地

最新更新：2019/03/06 23:17

（中央社記者溫貴香台北6日電）總統蔡英文今天說，蔣渭水面對不義說真話、強權威壓不屈服，而在漫漫黑夜裡，蔣渭水心裡存著希望，「終究會有破曉時分」，總統說，她所感受到蔣渭水的理念，是一種屬於所有台灣人民的精神。

蔡總統今天晚間出席蔣渭水基金會破曉音樂會，總統在致詞時說，對於蔣渭水，她印象最深刻的，是1931年一張名為「大眾葬」的照片，在威權時代裡，一介平民過世，卻有成千上萬的台灣人自願上街、送他最後一程，可見蔣渭水是多麼受到愛戴和尊崇，他的故事，是屬於台灣這片土地的故事。

總統說，石青如把這個（蔣渭水）故事創作成為音樂，由當代最出色的小提琴家蘇顯達、鋼琴家葉綠娜，以及來自蔣渭水故鄉宜蘭縣的「蘭陽交響樂團」擔綱演出，也別具意義。

總統說，「蘭陽交響樂團」是許多宜蘭在地的音樂家，基於對家鄉的熱愛、以及音樂教育的使命，群策群力、克服萬難，一起實現的夢想；看見這塊土地上的人們，以自己最擅長的方式，敘述自己的故事，這就是最令人感動的事情。

總統說，「同胞須團結，團結真有力」是蔣渭水最有名的一句話，這句話的主體不是領導風潮的英雄，而是所有的人們。

因此，總統說，她所感受到蔣渭水留給台灣的精神理念，是一種屬於所有人民的精神；面對不義說真話、強權威壓不屈服，黑夜再長，也終究會有破曉的時分，心裡存著希望，就不會被擊倒。（編輯：蘇志宗）1080306

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