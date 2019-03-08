台日漁業委員會落幕 漁汛期前擇期繼續協商

（中央社記者侯姿瑩台北8日電）於日本東京舉行的第8次台日漁業委員會落幕，雙方針對「台日漁業協議」適用海域的漁船作業規則等議題進行討論，未能達成共識；雙方同意於今年漁汛期來臨前，擇期繼續協商。

外交部今天發布新聞稿表示，台灣日本關係協會、公益財團法人日本台灣交流協會共同召開「第8次台日漁業委員會」，於3月5日至7日在東京舉行。台灣方面由台日協秘書長張淑玲擔任團長，行政院農業委員會漁業署副署長林國平擔任主談人，海洋委員會海巡署、各漁會也派代表出席。

外交部指出， 這次會議雙方針對「台日漁業協議」適用海域的漁船作業規則、船舶自動辨識系統（AIS）及船主責任險等議題進行討論。另外，台方也針對協議適用海域外的台日重疊經濟海域作業問題向日方重申立場，盼日方正視雙方重疊海域的事實，並尊重台灣漁船在重疊海域作業的權利。

外交部進一步表示，「雙方經過坦誠意見交換」，同意秉持「台日漁業協議」互惠合作的宗旨與漁業資源養護的精神，於漁汛期來臨前擇期繼續協商。

釣魚台附近海域的漁汛期約為每年4月底開始。

台日雙方於民國102年4月10日簽署「台日漁業協議」，以和平方式解決雙方長期以來的漁業紛爭，並依協議成立「台日漁業委員會」。外交部表示，「台日漁業委員會」原則上每年召開一次，由台日雙方輪流主辦，已成為雙方建立漁業作業秩序、處理漁業議題的重要對話平台。

為解決台日間長年在釣魚台列嶼附近、雙方重疊經濟海域的漁業糾紛問題，「台日漁業協議」在北緯27度以南及日本八重山群島與宮古群島以北之間海域，劃設大範圍「協議適用海域」，台灣漁船在該海域內的作業權益獲得確保。至於其他作業海域的議題，則透過台日漁業委員會持續協商。（編輯：黃國倫）1080308