力挺郭國文 蔡總統：當年一人一口氣撐起民進黨

總統蔡英文8日在臉書推薦民進黨台南市立委補選候選人郭國文，提到她和郭國文的淵源可溯至1996年她在政大當老師的時候。（取自蔡總統臉書facebook.com）

（中央社台北8日電）總統蔡英文今天在臉書推薦民進黨台南市立委補選候選人郭國文，對於前行政院長賴清德說昨天輔選時說的「一口氣」，她也提到，民進黨2008年曾經跌倒過，之後「一人一口氣」硬是把民進黨撐起來，「一口氣，可以衝破終點線」。

台南立委補選白熱化，蔡總統在臉書提到她和郭國文的淵源可溯至1996年她在政大當老師的時候，當時郭在「台灣勞工陣線」，想要邀請她參加座談。她問郭國文想要知道什麼，郭國文用充滿理想的聲音說：「加入WTO（世界貿易組織），會不會衝擊台灣勞工的工作權？」

蔡總統說，後來郭國文不但持續為勞工奮鬥，最後還走入了政壇，參選議員為台南鄉親服務。

賴清德全力投入輔選郭國文，他昨天表示民進黨現在只剩一口氣，如果立委補選沒選上，未來會很辛苦。蔡總統說，賴清德說的「一口氣」，提醒了要一起來拚台南這一席立委補選。

蔡總統說，民進黨2008年曾經跌倒過，輸到幾乎只剩「一口氣」。但那之後，全黨上下就憑著這「一口氣」，勇敢面對接下來的每一場補選。雖然有勝有敗，但是「一人一口氣」，硬是把民進黨撐起來，這就是台灣人拚剩一口氣也要拚下去的精神。

「一口氣，可以揮出逆轉全壘打」、「一口氣，可以投入關鍵三分球」、「一口氣，可以衝破終點線」，蔡總統呼籲支持郭國文，為台南拚未來，一人一口氣，作伙來顧台灣。（編輯：陸倩瑤）1080308