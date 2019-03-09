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桃園市長鄭文燦5日進白宮拜會，並將照片公布在臉書。民進黨立委羅致政表示，這反映了推動台美關係的成效，期盼未來這樣的台美公開互動變成常態性的做法。（圖取自facebook.com/AIT.Social.Media）
縣市首長訪美
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縣市首長訪美2/10

16日赴美 柯文哲：國與國外交不在大廳

最新更新：2019/03/09 10:51
台北市長柯文哲9日主持台北市政府首長領航共識營，致詞時點出台灣的政治現況與問題，勉勵市府各局處對市政規劃要有長遠眼光。中央社記者徐肇昌攝　108年3月9日
台北市長柯文哲9日主持台北市政府首長領航共識營，致詞時點出台灣的政治現況與問題，勉勵市府各局處對市政規劃要有長遠眼光。中央社記者徐肇昌攝　108年3月9日

（中央社記者梁珮綺台北9日電）台北市長柯文哲16日將啟程赴美，但行程未安排參訪國務院與國防部。對照桃園市長鄭文燦拜會白宮等，他今天說，國與國的外交不會在大廳，「CIA要來找你，哪裡是在大廳見？」

柯文哲上午出席台北市政府首長領航共識營，活動前接受媒體訪問時，做上述表示。

柯文哲16至24日將赴美，參訪紐約、華盛頓、亞特蘭大、波士頓4城市，但在華盛頓期間，僅參訪國會大廈，以及在傳統基金會演說，未安排國務院、國防部；對照鄭文燦拜會白宮、國務院、國防部官員及會見聯邦參議員，外界解讀柯文哲此行「被降格」。

對此，柯文哲表示，「本來的格在哪裡，我也不曉得」，認為不用想太多降格或升格；他反問，「不然那條標準線在哪裡？」

柯文哲說，國與國之間的外交，不會在大廳，「CIA（中央情報局）要來找你，哪裡是在大廳見？」

他表示，做好該做的事情，實事求是就好，他很討厭在文字上斤斤計較，「對整個國家前途沒有好處」。

媒體詢問外交部是否在這次訪美行給予協助，柯文哲坦言，「還是有啊」，指自己在華盛頓行程請美國在台協會處理，在其它城市都是當地駐處協助。

媒體追問是否會與美方談及兩岸論述，他指出，題目他都知道，「可是答案我都還想不出來」。

至於什麼題目，他沒有正面回應，僅說，「申論題題目，考試常常是這樣，人家不問你也不知道，真的問了也要想老半天這個怎麼回答」。（編輯：戴光育）1080309

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