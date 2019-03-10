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三重助選 陳其邁笑稱：余天是被歌壇耽誤政治家

最新更新：2019/03/10 21:11
三重立委補選投票前最後一個週休假日衝刺，行政院副院長陳其邁（右）10日為民進黨籍候選人余天（左）助選，懇託民眾支持。中央社記者王鴻國攝　108年3月10日
三重立委補選投票前最後一個週休假日衝刺，行政院副院長陳其邁（右）10日為民進黨籍候選人余天（左）助選，懇託民眾支持。中央社記者王鴻國攝　108年3月10日

（中央社記者王鴻國新北10日電）三重立委補選投票前最後一個週休假日衝刺，行政院長蘇貞昌及副院長陳其邁都到三重幫余天造勢，陳其邁下午助選時清唱一段余天「榕樹下」，晚上也呼籲支持余天守護台灣民主。

蘇貞昌今天上午和三重立委補選候選人余天掃街拜票，吸引許多民眾歡迎。下午，余天邀請陳其邁舉辦座談會，陳其邁說，高雄市長韓國瑜說不要投給鬼混的政治人物與政黨，自己也有同樣的看法，自己在立法院20年打拚都是第一名立委，為了高雄沒日沒夜打拚。

陳其邁說，余天跟自己一樣對這塊土地有非常深的感情，拜託三重鄉親，讓認真打拚、疼惜台灣付出青春的余天當選；陳其邁受訪時還對余天清唱一小段「榕樹下」，他笑說余天是「被歌壇耽誤的政治家」，他則是「被政治耽誤的歌手」。

但談到大貓熊要來高雄時，他表示，很多事情應該是要等比較有頭緒，再來做評論。

陳其邁晚間更和「野百合世代」的代表羅文嘉一起參與造勢晚會，羅文嘉表示，不應和中國簽訂和平協議，否則會帶來壓制屠殺和摧毀台灣的一切，大家一起來支持余天，他相信民進黨一定能從谷底再爬起來。

陳其邁強調，民進黨永遠不會忘記和農工朋友站在一起，一起推動改革，讓生活會更好，改革有挫折但不能走回頭路，若國民黨是國會多數，台灣會變成什麼樣，要讓國民黨和對岸決定台灣的前途嗎。一定要讓余天當選，守住台灣民主主權，讓人民在台灣這塊土地當家作主。（編輯：李錫璋）1080310

三重立委補選進入倒數階段，行政院副院長陳其邁（左）與民進黨秘書長羅文嘉（右）10日晚間到三重出席造勢晚會，呼籲選民支持民進黨籍候選人余天，守護台灣民主。中央社記者王鴻國攝　108年3月10日
三重立委補選進入倒數階段，行政院副院長陳其邁（左）與民進黨秘書長羅文嘉（右）10日晚間到三重出席造勢晚會，呼籲選民支持民進黨籍候選人余天，守護台灣民主。中央社記者王鴻國攝　108年3月10日
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