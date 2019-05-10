花蓮人揮別搶票夢靨 總統：台鐵每班次將多200座位

（中央社記者溫貴香台北10日電）總統蔡英文今天到花蓮參訪表示，台鐵已經發包購買大量的鐵路車廂，希望將來每一個班次會多200個座位，讓花蓮人買票時不會那麼緊張，這也是政府為花蓮人做的事情。

總統下午在總統府國策顧問盧國基及立委蕭美琴等人陪同下到花蓮，分別到「聖天宮」、「勝安宮」、「慈惠堂」及「志安宮」等宮廟參拜。

談及政府對花蓮交通建設所做的努力，總統說，前瞻基礎建設計畫裡，已經針對將來花蓮跟台灣其他地方連結的交通，做了一個總整理；花蓮、台東之間的花東鐵路，也要做成雙軌的鐵路，而且電氣化，相信在前瞻基礎建設計畫支撐之下，將會順利改善花東之間的交通。

總統說，南迴鐵路的電氣化工程要加速，讓很多的遊客、來自台灣各地的鄉親，都可以從南迴鐵路進到花東地區，享受花東地區的美好。

她表示，蘇花改現在也都如期如質地進行中，相信在這些交通建設完成後，花蓮人回家的路一定更安全、更方便，遊客也可以更安全、更順利的進入花蓮，來享受花蓮的好。

她也告訴大家一個好消息，台鐵已經發包購買大量的鐵路車廂，希望將來每一個班次會多兩百個座位，讓花蓮人買票時就不會那麼緊張，這也是政府為花蓮人做的事情。

總統表示，政府很努力把觀光客引進台灣，這是有史以來，觀光客每年進入台灣最多的時候，去年已經有超過1100萬人次的觀光客進入台灣，希望透過改善交通，能夠把更多的遊客引進花東地區，讓花東地區的觀光休閒產業都可以有發展的機會。

總統說，經過政府2、3年的努力，台灣現在已是世界上公認的創新王國。政府把法律修改好，也把政府團隊組織好，所有的基礎設施也準備好，使投資人覺得台灣是一個很可以回來投資的地方；外商進來投資的也很多。

總統說，全球最大的離岸風電在彰化外海，歐洲的公司「沃旭」在彰化離岸風電計畫投資新台幣1600億元，加上其他家的投資，整個投資計畫全部執行完畢時，彰化外海的離岸風電投資額可以達到一兆元。

談及長照2.0政策，總統說，政府一直持續改善照顧人民的政策，相信很多花蓮各社區的鄉親都能感受到長照2.0所帶來的照護。政府會持續強化照護服務，在下一個階段，進一步提供機構照護，也就是長照3.0的計畫，目標就是讓在逐漸老化社會裡的台灣人，得到最好的照顧。

總統表示，過去2、3年來，中國的軍事行動、軍事威脅及文攻武嚇非常頻繁，但是她可以和大家保證，只要她當總統，一定守住台灣的主權，讓台灣人有尊嚴，讓台灣獨立自主的現狀世世代代都可以維持下去。

總統重申，政府經過3年的努力打地基，人民或許一時感受不到，但從今年開始，地基已經打好了，樓一層一層地往上蓋，人民一定會感受到政府執政的成績。政府也會堅定地守衛台灣主權，請鄉親們再給她多一點時間，替台灣做更多事情，她一定蓋一棟漂亮、堅固又好用的房子給台灣人。（編輯：張均懋）1080510