綠批洪秀柱會汪洋談一國兩制 質疑國民黨默許

（中央社記者葉素萍台北14日電）民進黨發言人李晏榕今天說，前國民黨主席洪秀柱會面中國全國政協主席汪洋，配合中共大談「一國兩制」，國民黨全體默許；國民黨只敢在台灣國內大喊中華民國，面對中共卻自我審查，避談國號，表裡不一。

李晏榕今天透過新聞稿指出，洪秀柱昨日和汪洋會面，暢談「兩岸終極統一」論；站在中共面前，國民黨人絕口不提台灣的民主自由體制、不向中共抗議對台軍事挑釁、不抗議中國打壓台灣的國際空間，一味附和中共的統一論點。曾任中華民國立法院副院長的洪秀柱，置台灣人民的前途於何地。

李晏榕表示，國民黨檯面上有意參選總統的人口口聲聲強調，要「保衛中華民國」，還把國旗戴在帽子上、摸著心口說「愛中華民國」，卻對洪秀柱這種危害中華民國生存的言論和行為置若罔聞，難道這是全黨默許，國民黨只敢在台灣國內大喊中華民國，面對中共卻自我審查，避談國號，表裡不一。

李晏榕指出，汪洋日前在兩岸媒體人峰會露骨要求台灣媒體宣傳「一國兩制」，擺明洗腦台灣人民，威脅中華民國台灣的國家安全。「試問國民黨其他總統候選人，你們都同意嗎？這一項攸關台灣國家生存的重大問題，國民黨總統初選候選人不該好好回答嗎？」

李晏榕表示，民進黨始終都在捍衛中華民國主權獨立的現狀、保衛台灣得來不易的民主自由體制。對於強迫台灣與中國統一的各類手段，民進黨和台灣絕大多數民眾都無法接受。

李晏榕並呼籲國民黨，「面對中共，應該不時吃一些鈣片，有強健的膝蓋，站的時候才會挺拔、才會獲得國人的尊敬」。（編輯：林興盟）1080514