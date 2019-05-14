美媒登高碩泰專文 台灣能貢獻WHA醫療經驗

（中央社台北14日電）美國「國會山莊報」（The Hill）近日刊登駐美代表高碩泰專文指出，因為中國無理阻撓，使台灣無法有意義地參與世界衛生大會（WHA），台灣參與WHA將有助貢獻豐富的醫療經驗。

專文指出，今年2月美國青年博凱文（Kevin Bozeat）在臉書貼文分享曾在台灣接受高水準醫療的經驗，引起美國媒體極大迴響。台灣樂於分享在醫療照護領域的卓越成就，但因為中國無理阻撓，使台灣無法有意義地參與WHA，分享醫護經驗。

高碩泰表示，如同衛福部陳時中部長日前接受專訪時所陳，台灣在疾病防治與全民健保領域的特長可強化全球醫療的發展。然而因為中國對於每人應享有平價醫療照護的基本人權的政治干預，導致台灣從2017年起，被排除於年度WHA之外。

世界衛生組織（WHO）憲章規定，享有最高而能獲致的健康標準，為每個人之基本人權，不因種族、宗教、政治信仰、經濟或社會情境差異而有差別。中國不斷排除2300萬台灣民眾健康需求與貢獻，公然違反WHO的基本目標。

儘管面對挑戰，台灣持續與理念相近國家合作，推動嚴重急性呼吸道症候群（SARS）與伊波拉（Ebola）等疾病防治。

專文指出，台灣有意義參與WHA有助貢獻豐富的醫療經驗。

像是由台北與華府創立的「全球合作暨訓練架構」（GCTF）已舉辦多場工作坊，以促進全球醫衛議題；「台灣國際醫療衛生人員訓練中心」提供臨床培訓、傳統醫療以及醫務管理等訓練，已培訓65國家與地區約1500位醫療衛生專業人員；今年初陽明大學與台北榮民總醫院及美國國家衛生研究院的癌症研究所合作，設立雙邊實驗室，針對肺癌研究展開合作計畫。

高碩泰表示，儘管中國試圖把台灣排除在國際參與之外，然而台灣已清楚證明自己在全球醫療照護領域是負責任的利益攸關者，因此，是該讓台灣再次出席WHA，因為台灣有能力幫助世界。（編輯：周永捷）1080514