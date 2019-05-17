柯文哲訪高3天 韓國瑜：未安排雙方見面

台北市長柯文哲日前指高雄市議員素質不如台北市議員，高雄市長韓國瑜（圖）17日在議會答詢表示，高雄市議員表現相當不錯，相信隨著高雄市欣欣向榮，市議員也會越來越棒。中央社記者程啟峰高雄攝 108年5月17日

（中央社記者程啟峰高雄17日電）台北市長柯文哲今天起走訪高雄3天，高雄市長韓國瑜今天表示，沒有安排雙方見面。他並認為，柯文哲一定會選總統。

柯文哲今天下午起走訪高雄3天，行程被外界視為布局邁向總統大位之路。韓國瑜上午在議會受訪表示，事先沒有接到柯文哲要來高雄的消息，但是已有人告知，希望柯文哲來高雄這2、3天能非常開心，好好享受一下高雄的美食、高雄人的熱情，不過目前為止，並沒有安排與柯文哲見面。

柯文哲日前指高雄市議員素質不如台北市議員，市議員陳美雅上午為此在議會質詢韓國瑜看法；韓國瑜認為，高雄市議員表現相當不錯，是不是要掌聲鼓勵一下；這幾個月來因為「別人關心，我們自己努力」，因此議員快速進步，他相信隨著高雄市的欣欣向榮，市議員也會愈來愈棒。

陳美雅並質詢韓國瑜是否認為柯文哲會選總統，韓國瑜答詢表示，這跟市政無關，雖不便回答，但他心裡頭覺得柯文哲一定會選總統。

韓國瑜又說，他到任市長以來，抱著「做多少、算多少」全力以赴，由於大家開始關注高雄，加上市府團隊自我提升，市民的榮譽感、光榮感這幾個月來也大幅提升。

另外，韓國瑜答詢高雄市議員吳利成質詢時指出，市府考慮將成立科技資訊局。

韓國瑜事後受訪說明想成立科技資訊局的原因及需要，他說，科技資訊如今已進到每一個領域，包括交通、環保、水土保持、教育，科技的應用範圍越來越廣泛，很多人認為這些資訊確實有必要，因而考慮要成立一個科技資訊局，應付現在面臨的一切問題。（編輯：陳俊碩）1080517