黨團大會激辯後 7藍委倒戈挺同婚關鍵條文

（中央社記者劉冠廷台北17日電）立法院會今天處理同婚專法，有部分國民黨立委對政院版同婚專法中的核心條文投下贊成票，陳宜民說，這是站在人權的立場保障婚姻制度，因此給予支持。

立法院會今天處理同婚專法草案，在攸關同性婚姻定義的第2條條文，以及同性婚姻登記的第4條條文，多位國民黨立委如蔣萬安、柯志恩、許淑華、李彥秀、陳宜民、許毓仁、林奕華等人，皆不顧國民黨立法院黨團不支持政院版草案的立場，投下贊成票。

對此，陳宜民表示，這是站在人權的立場上，保障婚姻制度，因此給予支持，他認為，這件事不應該變成藍綠對決，應是自身對於人權、普世價值的展現；許毓仁則說，他擔任本屆立委開始就是支持婚姻平權，因此當然會按照初衷投下贊成票。

面對有部分國民黨立委不與黨團立場同調，國民黨團總召江啟臣上午曾表示，「立委各自的選擇，我們相對的開放，也不會祭黨紀」。

雖然國民黨團立場看似開放，但是據了解，國民黨團上午召開黨團大會時，黨團幹部是希望黨團成員配合黨中央反對政院版的立場進行投票，但遭到部分國民黨立委的反對，反對的立委認為，他們本身就是支持同婚的，而當初同婚議題產生時，黨團是開放的態度，不解為何在最後關頭，卻要求大家反對政院版的內容。

也有立委說，這議題本身就不是藍綠對決的議題，至少也要有國民黨立委贊成同婚，因為也有同志是藍營的支持者。面對有部分國民黨立委不願與黨團立場一致，反對政院版同婚專法，有黨團幹部就直接不滿的表示自己辭職算了，使得會中氣氛一度緊張。（編輯：趙蔚蘭）1080517