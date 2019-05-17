推動同婚立法成箭靶 尤美女段宜康一路堅持

投入婦運超過30年的尤美女，2012年起擔任民主進步黨第8、9屆不分區立委，是法律、人權代表，任內力推婚姻平權法案。（圖取自facebook.com/yumeinu）

（中央社記者陳俊華台北17日電）同婚專法今天成功闖關，法案三讀後，長期推動同婚合法化的民進黨立委尤美女，擁抱了反同的同黨立委林岱樺，她說，兩人立場雖然不同，但彼此了解「誰跟誰都不是敵人」，法案過了，就要繼續往前走。

投入婦運超過30年的尤美女，2012年起擔任民主進步黨第8、9屆不分區立委，是法律、人權代表，任內力推婚姻平權法案；2016年尤美女擔任司法及法制委員會召委期間，初審通過攸關同性婚姻的民法修正草案。

但同性婚姻民法修法，也給民進黨中南部立委帶來沈重壓力，尤美女因此在黨團大會、內部會議時多次成為眾矢之的，尤美女說，黨內不諒解她，「很多人說是我一個人惹的禍」，但她不會當作是惡意攻擊。

例如林岱樺雖然反同，但她還是感謝林岱樺在法案二、三讀時，從頭到尾沒離開議場；立法過程中，林也受了很多委屈，所以法案三讀後，她去抱了抱林岱樺，尤美女說，兩人雖站在絕對的兩端，但彼此瞭解、認識，「誰跟誰都不是敵人」，法案通過後就繼續往前走。

除了尤美女，民進黨立委段宜康堅持推動同婚修法，一路走來，也只能以「傷痕累累、體無完膚」形容。

去年九合一選舉，民進黨大敗後，年金改革、空污、一例一休與同婚都成了箭靶，立院黨團總召柯建銘就公開喊話要尤美女「放過民進黨」，黨內高層也痛批段宜康，強推同婚修法引起社會反彈海嘯，是導致民進黨慘敗原因之一。

面對黨內與敗選壓力，段不改挺同立場，他立馬回嗆，如果民進黨忘掉原本的價值，「那民進黨還剩下什麼？我們跟國民黨的差別是什麼？」

台灣同志運動發展協會、婚姻平權基本人權團隊1月時宣布啟動2019愛與平等計畫，由同運先驅祁家威（右）領銜，出席記者會的民進黨立委段宜康（左）當場宣布，將捐出年終獎金支持。（中央社檔案照片）

除了「戰」黨內，段宜康也不惜與反同團體開火，無論是電視公開辯論或網路論戰，從來沒在怕；今天同婚專法終於三讀，向來激昂的段宜康反而顯得冷靜，他要大家別忘了，從來沒有站在台前的大法官們，在2017年5月24日送給我們的「第748號解釋」，才是關鍵時刻的推手！

段宜康也說，5月24日起，同性伴侶就可辦理登記結婚，隔天、25日，剛好是他太太的生日，「這是我送她最好的生日禮物」。

段宜康說，現在還有很多人沒辦法接受這個法律，但下個美麗週末，當你早上醒來「太陽依然升起、江河沒有變成紅色，天沒有下冰雹、火山沒有爆發，兒女仍然叫你爸媽」，請放過你支持的政黨、支持的立委，放過你生活的社會、放過你自己。

國民黨立委許毓仁表示，這是一條很難走的路，感謝每位為同運付出的人，每位都是英雄。也感謝在第2、4關鍵條文挺身而出的國民黨立委，「讓我不至於孤單」，大家一起做了一件了不起的事、做了正確的事。即使將來不能繼續留在立法院，但在這個重要決定上，一起在立法院為國民黨留下一絲多元的聲音。（編輯：陸倩瑤）1080517