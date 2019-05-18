2020總統大選 學者：美方偏執政黨符合利益

（中央社記者侯姿瑩台北18日電）台灣明年1月將舉行總統大選，學者今天指出，美國態度比較明顯偏向執政黨，主要因為目前執政黨的利益與美國重疊較多；而執政黨有美國加持，也有助於在大選的3方競爭中勝出。

美中貿易戰升溫，中華民國國際關係學會今天舉行「中美經貿談判與美中台關係」座談會。學會會長、淡江大學國際事務學院院長王高成表示，中美經貿談判陷入僵持局面，對未來中美台三邊關係都有影響。

關於台海情勢發展，與會的國立台灣大學政治學系教授張登及表示，2020台灣總統大選，美國的態度比較明顯偏向執政黨，主要因為執政黨與美國的利益重疊之處較多，政策方向也較為一致，使得美國比較青睞執政黨。

他分析，對於執政黨來說，有美方加持也有利於2020年的競爭。目前看來，明年總統大選應該是三方競爭的態勢，任何一方只要獲得40%以上的支持就可能出線，因此，任何的小加分都可能有很大的幫助。執政黨掌握比較多的資源，加上有美國的加持、加分，將有助在3方競爭中勝出。

他進一步分析，執政黨的策略，從學術上來看可稱為「隱性的一邊倒」，雖然尚未明確表明要「全社會全政府」對抗中國大陸，但可以看到執政黨對美國許多戰略方針的呼應。

王高成也持類似觀點。他說，雖然美國對台灣的選舉一直都強調沒有特定立場，但美中貿易談判不順，在美中競爭的情況下，美國當然希望台灣的執政者是偏向美國的。

他指出，目前執政的民進黨所標榜的外交價值，包括自由、民主，都符合美國的意識形態；從美國的戰略利益來看，目前還是比較偏向執政黨。

關於美中貿易關係，國立政治大學國際事務學院副院長黃奎博表示，美中貿易關係「複雜互賴」。未來萬一美中貿易戰暫告一段落，「下一個會是誰？」他說，有人認為是日本或是歐盟，但台美之間的貿易逆差也可能是美國下一波要處理的問題，台灣必須居安思危。

此外，國立台灣大學政治學系兼任教授楊永明認為，在美中競爭形成的新冷戰局勢下，「完全偏向任何一方是不智的」。他強調，外交靠務實、經濟靠開放、安全靠國防、和平靠智慧。

楊永明表示，維持穩定平衡的台美、兩岸關係很重要。台灣要與美國進行國防、安全方面的合作，同時，也需要有智慧地維持台海和平。（編輯：黃國倫）1080518