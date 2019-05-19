蔡政府20日執政3週年 吳敦義將大陣仗檢討

（中央社記者余祥台北19日電）明天是總統蔡英文執政3週年，國民黨主席吳敦義將率國民黨立法院黨團與智庫「國家政策研究基金會」召開「蔡政府施政3週年總檢討」記者會，國民黨還特別推出「蔡政府失政（施政）回顧月曆」，倒數蔡政府下台的日子。

國民黨明天上午10時將召開蔡政府施政總檢討記者會，有別於過去都是由文傳會、發言人體系召開，這一次拉高層級由吳敦義親自出席。

根據議程規劃，記者會將由國家政策研究基金會執行長高永光對於蔡政府施政3週年進行總評論，接下來將由該會副執行長陳雄文進行各項重要數據評比。

國民黨立法院黨團總召江啟臣、書記長吳志揚、立委曾銘宗、王育敏、林奕華等人也將出席記者會，並展示「蔡政府失政（施政）回顧月曆」。

月曆以倒數的方式，從本月一路倒數到明年520，每個月份都會列出過去3年同月份蔡政府各項的失政事蹟，在月曆上明年1月11日的投票日，還特別標出「掰」，象徵民進黨將失去政權。

記者會最後將由吳敦義進行總結，並提出馬政府、蔡政府執政超級比一比，包括經濟成長率、邦交國數量等各項重要數據。(編輯:李信寬) 1080519