辣台派高雄開講 蔡總統籲支持者幫她過關

（中央社記者葉素萍台北19日電）總統蔡英文的「辣台派開講」今天移師高雄。明天是520，蔡總統上任滿3年，她今天細數執政3年成績，並說「我近來有幾關要過，總之這幾關你們要幫我過才行」。

總統府秘書長陳菊、行政院副院長陳其邁都出席這場辣台派開講活動；當蔡總統一現身，現場民眾高喊「總統好」，還有民眾說「總統謝謝妳，我們要結婚了」。

蔡總統笑說，有網友反應老是訂不到開講現場位子，這次釋出200個名額供網上報名，聽說7分鐘內就被「秒殺」。

蔡總統提到，明天執政滿3年，這3年政府做了幾件事，包括，走出去，為台灣集結國際的力量；護主權，遇到中國不屈服不低頭；挺改革，推年改轉型正義討黨產；拚經濟，台商回流外商投資台灣；顧未來，加薪減稅年輕人好安心。

蔡總統說，先前她出席潛艦國造的廠房動土典禮，歷經3年努力，克服很多困難，期間很多人唱衰、抹黑，如今設計圖完成、廠房開工，再過幾年就有一艘台灣自己製造的潛艦，另外不論海軍或海巡署，未來將近200艘的大小艦艇要造，造船業將來10年不怕沒訂單，「高雄的造船產業真的要發了」。

蔡總統還提到，這3年最困難的一件事是年金改革；很多人批評她為什麼那麼傻，為何不留給下一任總統或者第2個任期再做，但愈晚做衝擊愈大；她說，當時每天在街上聽到那些用很難聽的話罵她「心裡不是沒有感覺」，叫她下台還是客氣的，更難聽的說她是「3隻小豬的媽媽」；她說，「承擔改革的壓力，蔡英文可以受傷，但是台灣是不能受傷的」。

蔡總統也以減稅政策為例提到，「政府有的時候要耐得住寂寞」，減稅方案從2016年研究，2017年立法院通過，2018年實施，2019年報稅，才有感受；政府要忍受3年的寂寞，人民才有感受，但是值得。

她表示，自己雖然沒有當過兵，但她是有史以來最注重國防安全的三軍統帥，這3年來最忙的是外交，是處理與中國的關係，是處理國防，她花很多時間在國防事務上與國防自主的能力。

蔡總統強調，今天台灣處理兩岸關係很謹慎，不做挑釁的人；用堅決的態度表達立場，絕對不會有模糊空間，謹慎地處理、堅定的態度，很多國際友人很相挺台灣，這是有史以來，國際挺台灣最強的時候。

這場辣台派開講，聽眾回應熱烈，末了，還有人高喊「再辦一場」，蔡總統則趁機說，「我近來有幾關要過，總之這幾關你們幫我過才行」。（編輯：李信寬）1080519