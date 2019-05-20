選總統民調下滑 韓國瑜：藍營不團結柯文哲越強

（中央社記者王淑芬高雄20日電）媒體顯示最新總統選舉民調，高雄市長韓國瑜的民調下滑、台北市長柯文哲上升。韓國瑜今天表示：「很正常啊，我一直在講，只要國民黨不團結，柯P身體會越強壯。」

韓國瑜日前接受媒體專訪表達，如果國民黨五人小組徵詢他參選總統的意願，他會以"Yes, I do."做回應。韓國瑜表態後，媒體民調卻顯示出他的支持度下滑。

今天議會市政總質詢休息時間，韓國瑜接受媒體訪問，他說，對他而言，民調高要警惕，民調低要努力。民調起起伏伏反映了人民的心聲。韓國瑜說：「我一直在講，只要國民黨不團結，柯P民調會往上，只要國民黨拉肚子，柯P的身體會越來越強壯。」

被問到民調下滑的原因，韓國瑜說，不是單一的因素。他說，在打罵中長大的孩子容易畏首畏尾，在爸媽過度驕寵長大的孩子容易自大，「像我這樣一路在抹黑之下長大的政治人物需要信心」。

被問到鴻海董事長郭台銘民調略勝一籌，韓國瑜說：「祝福他。如果郭董民調持續高漲，我會為他開心。」他還說，藍軍包括郭台銘、前立法院長王金平、前新北市長朱立倫、前台北縣長周錫瑋等人，只要民調能往上衝，都為他們開心，他強調自己心口如一。

柯文哲利用假日在高雄走訪基層，未安排「柯韓會」，媒體詢問未來是否還有柯韓會。韓國瑜表示，柯文哲沒有安排，但柯文哲、郭台銘等人多來高雄市是有必要的。他說，多了解南台灣，選總統的一定要重視南台灣的經濟發展。他對他們走訪高雄樂觀其成。（編輯：吳佳穎）1080520