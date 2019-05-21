核能減煤公投中選會駁回 廖彥朋將提行政訴訟

（中央社記者王承中台北21日電）中選會今天召開委員會以補正後的主文、理由書有模糊未明、不了解提案真意之慮為由，決議駁回「核能減煤」公投提案。領銜人廖彥朋表示，將針對本案提行政訴訟，也會向監察院陳情。

中選會今天召開委員會議，審議7項公投提案。中選會在會後發布新聞稿表示，關於廖彥朋所提「您是否同意，立法院應制定專法，使2030年以前達成核能發電比例不得低於燃煤發電？」公投提案，經中選會在4月22日函請提案人之領銜人限期補正，但補正經提委員會審議，認定仍不符合規定，決議予以駁回。

中選會代理主委陳朝建告訴中央社記者，委員會認為提案人之領銜人如認核電與燃煤發電是一體兩面，但在公投提案主文中的「核能發電比例不得低於燃煤發電」，即只要不逾越核能發電比重的前提，燃煤發電比重有可能不用減低，甚至可在提升核電比重時，燃煤比重也有提升空間。

陳朝建指出，如此，補正後的主文及理由書有模糊未明的地方，仍有提案內容不能了解提案真意之慮。所以經委員會審議認為「核能減煤」公投提案補正後仍不符合公投法要件，如公投法第10條規定，公投案提案內容不能瞭解其提案真意，決議予以駁回。

陳朝建也表示，公投提案為公民的權利，若提案被駁回後，領銜人除得以行政爭訟外，也可以再提公投案，但仍需符合公投法提案的法定要件及門檻。

廖彥朋受訪表示，他不僅配合中選會的補正，也聽從專家學者在聽證中所提的意見，拿掉原公投主文中的「究責機制」、「核能減煤」等文字，改為「立法院應制定專法」，但中選會還是認為不能了解提案真意，他只能說非常遺憾，中選會完全淪為政黨打手。未來他將針對本案提起行政訴訟，也會向監察院陳情。

另外，中選會也表示，委員會也決議2項公投提案將舉行聽證，釐清相關爭點，分別為前行政院長張善政所提的數位國家公投、清華大學原子科學院院長李敏所提的「您是否同意，在核能安全管制機關審查通過後，政府應將現有核能電廠使用執照延長20年?」等案。

中選會指出，由前副總統呂秀蓮所提的和平中立公投案、前司法改革國是會議委員張靜所提陪審團公投案、台灣動物保護聯盟執行長黃泰山所提「你是否同意修改動物保護法，明定直轄市、縣市政府動保機關應執行無主流浪犬貓之誘捕、絕育」，以及地球公民基金會副執行長蔡中岳所提「您是否同意，在高放射性核廢料最終處置場啟用前，不得提出或執行新建、續建、擴建或延役核電廠之計畫？」等4案，先前已舉行聽證，經提委員會議審議，決議函請提案人之領銜人限期補正。（編輯：黃國倫）1080521