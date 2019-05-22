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防堵資安疑慮廠商 採購法有明確規範

最新更新：2019/05/22 12:26

（中央社記者潘姿羽台北22日電）使用華為產品恐有國安疑慮，行政院公共工程委員會主委吳澤成今天表示，政府採購法部分條文修正案已於4月底三讀通過，未來機關部會可善用這項工具，將有國安疑慮廠商列為禁止採購對象。

美國近期以資安疑慮為由，警告盟邦不要使用中國電信巨擘華為的產品，5月更宣布將華為列入貿易黑名單，禁止其在未經美國政府許可下，向美企採購零組件和技術。

民進黨立委林俊憲今天於立法院交通委員會質詢時指出，美國考量國安問題，對華為祭出禁令，Google也終止與華為部分業務往來，台灣方面，政府是否有評估相關作法。

工程會主委吳澤成回應，資通訊設備影響國安的議題，國安相關單位會做了解，而就工程會執掌的採購業務，可依修正後的採購法，禁止採購有國安疑慮廠商的產品。

工程會表示，4月底三讀通過的政府採購法部分條文修正案，增訂機關辦理涉及國家安全的採購，可以另訂廠商的限制條件，此規定寫進母法後，限制有國安疑慮廠商採購，更加於法有據。

吳澤成受訪時表示，以前機關部會擔心限制廠商採購會違反公平原則，現在三讀通過的採購法寫得很清楚，如果覺得有國安疑慮或風險，可以禁止採購，接下來工程會也會告知部會，有這樣的工具可以來使用。（編輯：鄭雪文）1080522

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