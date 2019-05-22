曾擊落靶機 基隆艦MK26發射架黃星功標見客

海軍22日在東部海域實施戰備訓，基隆艦上的MK26飛彈發射架上，因104年7月實施精準武器射擊，以標準一型飛彈成功擊落靶機，印有「黃星功標（圖）」。中央社記者游凱翔攝 108年5月22日

（中央社記者游凱翔花蓮22日電）海軍今晨在東部海域實施戰備訓，替漢光暖身。特別的是，基隆艦上的MK26飛彈發射架上，因104年7月實施精準武器射擊，以標準一型飛彈成功擊落靶機，印有「黃星功標」。

國軍漢光35號實兵、部分實彈演練預計在27日至31日間舉行，國防部共開放三梯次邀請媒體訪問，分別是28日的彰化戰備道操演、30日位在屏東滿豐射擊場的「聯合灘岸殲敵作戰實彈射擊」及清晨的東部海域戰備任務。

針對清晨的東部海域操演，國軍昨晚邀請媒體先行登上左營艦採訪，並實施「防空作戰」、「海空聯合反潛」、「反水面作戰實彈射擊」、「制空作戰實彈射擊」及「海上整補」等5個課目；共有22艘水面艦、22架次的三型主力戰機（幻象2000、F-16、IDF經國號）進行實彈演習。

特別的是，驅逐艦基隆艦上的MK26飛彈發射架上印有「黃星功標」。軍方人士指出，此為民國104年7月24日實施精準武器射擊，成功擊落靶機後以黃漆所印上的功標，也代表標一飛彈的優異性能。

同類的黃星功標，同樣也印記在沱江艦雄三飛彈的彈艙上，為去年7月16日成功擊中靶艦，這艘沱江艦今天也參與這項演訓，任務則是率領2艘錦江級金江艦、湘江艦投下深水炸彈，執行攻擊潛艦任務。

至於標記星星的時機，新江艦前艦長呂禮詩接受中央社訪問時說，以海軍為例，分為「黃星」與「藍星」，黃星用於飛彈；藍星用於火砲，只有砲塔看得到；若經射控雷達的協助，讓火砲擊落飛靶，黃星與藍星則分別存在於雷達、火砲上。

他也說，如果在戰時命中敵船，將不只是標記星號，回基地後有功人員將被授勳，有功艦船甚至還會插上「榮譽虎旗」，象徵成為戰功船。（編輯：林興盟）1080522