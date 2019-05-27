遭監委調查 中選會：依法審議案件不作評論

（中央社記者陳俊華台北27日電）監委田秋堇等人指出中選會未辦聽證，就認定「重啟核四」公投提案合於規定，將自動調查。中選會代理主委陳朝建今天說，中選會依法審議案件，對監察院調查部分，不作任何評論。

立法院內政委員會今天審查「公民不在籍投票法」草案，邀請中央選舉委員會代理主任委員陳朝建列席。

陳朝建會前受訪時表示，不在籍投票分成「選舉」不在籍、「公民投票」不在籍，選舉的不在籍是屬於對「人」的投票，公投不在籍是屬於對「事」的投票，在社會的共識上，公投或許可先試行。

立法院會28日將處理中選會主委被提名人李進勇人事同意權案，媒體詢問，中選會是否有信心能過關。陳朝建說，人事權的行使，是行政院長提名、立法院行使同意權，尊重立法院同意權的行使，「這個不是屬於我可以評論的事情」。

另外，監察委員田秋堇、趙永清、楊芳玲26日表示，中選會未召開聽證會，即認定以核養綠公投發起人黃士修所提的「重啟核四」公投提案合於規定，此案事涉國家安全及人民生命財產的安危，已申請自動調查。陳朝建說，中選會對案件審議就是依法處理，對於監察院的調查部分，不作任何評論。

中選會21日召開委員會，決議駁回「核能減煤」公投提案，外界質疑有政治力介入。陳朝建說，案件是依法審議，提案如果有爭議，依法是要駁回，到底是增核增煤、減核減煤、還是增核減煤，語意上無法讓外界了解真意，中選會經委員會審議，認為不符合公投法的法定要件；中選會委員依法超然、獨立行使職權，不受任何黨派干涉。（編輯：鄭雪文）1080527