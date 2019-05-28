中執會29日再戰 卓榮泰籲支持者團體別動員

（中央社記者葉素萍台北28日電）民進黨中執會29日將再討論總統初選議題，民進黨主席卓榮泰今天說，希望支持者及團體不用動員，不用號召民眾前來關心；黨內問題是透過協調機制解決，而非透過動員方式處理。

民主進步黨22日召開中執會討論總統初選日程及民調，但無共識散會。爭取提名的前行政院長賴清德赴黨中央提議，在黨的初選辦法維持下，他和總統蔡英文與高雄市長韓國瑜對比，如果蔡總統贏韓或他輸韓，他都無條件支持蔡總統競選連任。

民進黨29日將再開中執會，討論總統初選選務日程相關事宜以及嘉義縣長翁章梁等24位中執委提案。

民進黨今天發布新聞稿指出，據傳部分團體串聯號召支持者，明天至民進黨中央黨部關心中執會討論2020年總統初選相關事宜，民進黨發言人李問轉達卓榮泰的談話表示，希望支持者及團體不用動員，不用號召民眾前來關心。

卓榮泰強調，黨的基本立場認為黨內的問題是透過協調機制，積極與雙方持續協商，尋求合理的解決方式，而非透過動員方式處理問題。

李問並表示，卓榮泰已於上週中執會明確說過，民主與進步是黨的價值，黨內的初選民主機制行之多年，是前人不斷努力累積而來，會用盡一切的努力維護黨內的民主程序，盡一切可能促使參選人建立更多共識、促進內部團結，以贏得最後的勝選成果，相信民進黨絕對不會背離民主機制與勝選的目標，讓全黨團結一致共同守護台灣。（編輯：林淑媛）1080528