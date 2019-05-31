挺韓團體凱道誓師 郭台銘：他拚造勢我拚經濟

爭取國民黨總統提名的鴻海董事長郭台銘（右）31日接受由國民黨副主席郝龍斌（左）主持的中廣論壇訪問，節目最後，郭台銘不忘向郝龍斌說，「我是希望你們國民黨不要卡郭卡太過」。郝龍斌聽到則是哈哈大笑。中央社記者王飛華攝 108年5月31日

（中央社記者王承中台北31日電）鴻海董事長郭台銘今天針對是否出席挺韓團體凱道誓師大會表示，祝福大家明天玩得愉快，他跟高雄市長韓國瑜各有分工，韓國瑜拚造勢，他拚經濟，他認為這就是對國民黨最好的勝選方程式。

支持韓國瑜參選總統的挺韓團體，6月1日將在總統府前凱達格蘭大道舉辦誓師大會，韓國瑜也將出席。爭取國民黨總統提名的郭台銘昨天表示，目前沒有受邀參加，但只要受到邀請，他很樂意參加。

對於明天是否出席造勢活動，郭台銘今天受訪表示，祝福大家明天玩得愉快，他跟韓國瑜各有分工，韓國瑜拚造勢，他拚經濟，他認為這就是對國民黨最好的勝選方程式。

針對美麗島電子報董事長吳子嘉爆料韓國瑜有私生女。韓國瑜昨天受訪表示，這是對他人格與家庭的摧毀，已經委請律師寫訴狀，一定提告。

郭台銘表示，他支持韓國瑜提告，只要韓國瑜有提出要求，他義不容辭，韓國瑜可以免費使用他的律師團。他說，政治選舉應該談公共政策、台灣經濟怎麼拚，絕對不贊成吳子嘉的作法，不應該沒有證據就影射。

郭台銘指出，現在大家把前高雄縣長楊秋興跟他扯在一起，但當初楊秋興來找他是為幫韓國瑜招商，也因為這樣他才跟楊秋興聯繫上，後來到高雄投資，也是楊秋興的安排。日前楊秋興陪同他到國民黨部領榮譽黨證，也是因為楊秋興較了解黨內，楊秋興跟韓國瑜間的事情，他真的完全不知道。他認為楊秋興現在應該支持韓國瑜把高雄市政做好，不要口出惡言。

對於稍早在接受廣播媒體專訪時表示，希望國民黨不要卡郭卡太過。郭台銘則表示，國民黨一路以來的初選制度對誰有利大家都知道，他認為他在經濟選民有較高支持度，納入手機民調也可以反映首投族的民意，他唯一爭取的，黨中央都不願意，「民進黨都納入，國民黨有什麼好害怕的」。（編輯：林興盟）1080531