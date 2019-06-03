立委憂性平教育遭扭曲 教育部：加強溝通

（中央社記者陳俊華台北3日電）時代力量立委林昶佐今天說，教育部依公投結果修改性別平等教育法施行細則，肯定教育部堅守性平教育立場，但應加強澄清不實內容；教育部表示，會加強與各界理性溝通、良性對話。

去年公民投票第11案「你是否同意在國民教育階段內（國中及國小），教育部及各級學校不應對學生實施性別平等教育法施行細則所定之同志教育？」同意票超過493萬票的過關門檻。

為實現公投案內容，教育部3月預告「性別平等教育法施行細則第13條修正草案」，將同志教育修正為認識及尊重不同性別特質、性別認同等內涵，並納入性侵害防治教育等課程。5月31日立法院報告事項中，國民黨團提議將本案改交教育及文化委員會審查，出席50人中，贊成29人、反對7人、棄權14人。

時代力量立委林昶佐下午與時力台北市議員黃郁芬、基隆市議員陳薇仲、苗栗縣議員曾玟學、雲林縣議員廖郁賢等人在立法院舉行「時代力量守護性平、中央地方遍地開花」記者會。

林昶佐表示，呼籲國民黨要謹記，性平教育是人權、多元社會的核心價值，並沒有違反公投結果；過去寫成「同志教育」，遭有心人士曲解，說是要把學生變成同志、誘使學生變同志，就是因為這種扭曲，導致一名國中生因長期被霸凌、被嘲諷是「愛滋病同性戀」，最後跳樓自殺，「難道性平教育不重要嗎？」

林昶佐說，台灣社會有不同族群、不同文化背景、不同興趣志向的學生，當然也有不同性別光譜，「理解、尊重、支持是非常重要的」，肯定教育部堅守性平教育立場，要求教育部投入資源加強宣導，澄清不實內容。

黃郁芬表示，最近她在服務處舉辦近10場婚姻平權議題講座，盼能及早落實性別平等教育，讓孩子從小認識不同性別、性傾向、性別特質的人，更平等對待週遭的人們，呼籲教育部一定要堅持性平教育，創造給孩子更公平、不受霸凌、不受歧視的未來，「教育的主體不是家長，而是孩子」。

教育部學務特教司長鄭乃文說，未來會在審查過程中，將修法考量、依據再跟大眾說明；草案預告過程也得到很多支持，把性平教育內涵講得更加清楚，特別也把防制教育放進來，修法非常完整；未來會再加強與各界理性溝通、良性對話，希望性平價值在校園中落實。（編輯：趙蔚蘭）1080603