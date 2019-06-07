與星國前外長共進早餐 馬英九與楊榮文話家常

前總統馬英九（右）5日起赴新加坡展開3天2夜的旋風式參訪行程，7日上午利用空檔與新加坡前外長楊榮文共進早餐。（圖取自facebook.com/georgeyeopage）

（中央社記者黃自強新加坡7日專電）前總統馬英九今天結束在新加坡旋風式參訪行程，他並利用上午空檔與星國前外長楊榮文共進早餐，享用道地的「老字號中峇魯肉骨茶」，閒話家常。

馬英九從5日起赴新加坡展開3天2夜的旋風式參訪行程，不僅參加第34屆新加坡書展簽書會，並參訪與國父孫中山當年革命事蹟有關的「同德書報社」與「晚晴園」。

新加坡書展簽書會中，馬英九魅力不減，粉絲大排長龍，只為拿到「八年執政回憶錄」新書簽名並合影留念。

馬英九雖然行程滿檔，仍不忘到知名景點魚尾獅前拍照，透過視覺效果拍出張大口佯裝接喝魚尾獅噴水模樣。他昨天也在隨行人員陪同下品嚐肉骨茶，上傳臉書，網友按讚。

馬英九今天上午雖要搭機返回台灣，但仍抽空與楊榮文在位於中峇魯的「老字號中峇魯肉骨茶」共進早餐，再度感受肉骨茶魅力。

楊榮文也在臉書（Facebook）貼文附上與老朋友見面吃早餐的照片。

不少到「老字號中峇魯肉骨茶」吃早餐的新加坡民眾，看到馬英九造訪也要求合影留念。（編輯：周永捷）1080607