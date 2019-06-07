北京施壓台灣 卜睿哲：台灣人對一國兩制沒興趣

（中央社記者侯姿瑩台北7日電）中國共產黨建黨即將屆滿百年，中國國家主席習近平也面臨第3屆連任挑戰，外界擔憂北京對台採取大動作，對此，卜睿哲說，「台灣的未來要由台灣人民決定」，不應受到習近平尋求連任等因素影響。

卜睿哲（Richard Bush）曾經擔任美國在台協會（AIT）理事主席，他是在接受廣播節目專訪時做以上表示。

2021年中國共產黨建黨屆滿百年，習近平也將在2022年面臨連任挑戰，有些人認為，中國可能在台灣議題上採取大動作，未來3年恐怕是台灣的危險期？

卜睿哲表示，「統一」與否影響極為深遠，應該在台灣人民「準備好的時候，才做決定」；他說，台灣對中國所提的「一國兩制」沒有興趣，中共建黨百年、習近平新任期等因素，都不會影響台灣人在「一國兩制」既有的決定。

卜睿哲說，如果北京試圖施壓，要台灣在2021或2022年作出抉擇，那麼，中國必須對台灣人民說明，其方案的好處為何，重要的是，在兩岸互動過程中，所有台灣主流的觀點都應該被關照到。

卜睿哲表示，中國看似想要對參與討論台灣方案的台方人士設限，他希望，中國不要將綠營人士排除在外，但看起來中國似乎有意這樣做。

另針對美中之爭，有人認為是文明的衝突，卜睿哲表示，美中摩擦主要是「復甦的中國」與美國在同一個地理區域的利益衝突，即便中國變得更民主，也不會改變美中競爭態勢。

卜睿哲還說，美國對中政策已改變，如今的中國有能力做以前做不到的事，包括軍力擴張到第一島鏈，而過去數十年來，美國在這區域位居領導的地位，這都是美中摩擦的因素。

他說，美國企業過去支持美中關係，但他們現在覺得與中國經貿、科技合作不能創造共同利益，因而希望美國政府對中國施壓以改善這個情況；華府對中國的觀點也變得更負面，原本的鴿派變得有一點「鷹」，「而鷹派人士變成真正的鷹派」。

此外，對於香港推動修改「逃犯條例」，卜睿哲表示，這是北京意圖限制香港人民政治自由、破壞香港司法系統的徵兆之一；修改「逃犯條例」也顯示北京已經不像2016年之前，對香港法治與公民權利給予尊重。（編輯：陸倩瑤）1080607