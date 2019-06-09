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獲美國務院邀請 許毓仁參與領袖人才參訪計畫

最新更新：2019/06/09 11:51

（中央社記者陳俊華台北9日電）國民黨立委許毓仁今天說，他獲美國國務院邀請參加「美國領袖人才參訪計畫」，將與世界各國菁英領袖推廣台灣的數位科技發展成果，並介紹台灣以「科技帶動立法，立法帶動創新」的精神。

許毓仁上午透過新聞稿表示，今年度美國國務院舉辦的「美國領袖人才參訪計畫」（International Visitor Leadership Program，IVLP）10日將正式展開，他獲得美國國務院肯定，將赴美國開啟為期3週的專業考察之旅，走訪美國國務院與5大重點城市。

許毓仁指出，台灣經濟成長轉型，需要一個符合數位時代的「數位經濟法」，因此2017年他在立法院首推「數位經濟基本法」草案，希望能讓政府各部會在面對數位經濟議題的法令與政策上，避免組織疊床架屋。

許毓仁說，因應這次的主題「數位經濟：社會福利的變革技術」，他將與來自世界各地的菁英領袖推廣台灣的數位科技發展成果，並交流如何將數位經濟應用於促進社會福利；他也將向世界介紹台灣以「科技帶動立法，立法帶動創新」的精神。

另外，他也預計這次出訪，將與國際金融協會、美國經濟與商業局、美國國際開發總署成立的美國全球發展實驗室、國際貨幣組織、美國財政部、美國企業公共政策研究所等政界、學界與業界高層代表直接進行交流與對話。

「美國領袖人才參訪計畫」是由美國國務院主導的長期計畫，主要邀請世界各國專業人士及菁英領袖參訪美國，提供量身規劃的專案，藉由短期專業交流，建立國際人才與美國及各國人才彼此間的連結，至今共500多名現任或前任國家元首曾參與，包括日本前首相菅直人、鳩山由紀夫、英國前首相布萊爾、布朗，及前總統馬英九和陳水扁等。（編輯：蘇志宗）1080609

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