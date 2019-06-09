香港反送中遊行 賴清德：台灣別對中國存幻想

（中央社記者葉素萍台北9日電）數十萬香港市民今天走上街頭，以行動表達反對修訂逃犯條例。前行政院長賴清德說，香港值得同情；台灣千萬別對中國存有任何幻想，別相信威脅台灣安全的中國可以給台灣財富。

民進黨總統初選民調明天開始，總統初選參選人賴清德上午從屏東出發，開始一連3天「壯大台灣車隊遊行」。他晚間在嘉義新港奉天宮，透過直播說明第一天車隊遊行的心得。

賴清德，他今天站在吉普車上超過10個小時，現在體力還很好，他沒有喝「蠻牛」，他的力量來自大家支持鼓勵、掌聲與加油聲。

車隊北上，陸續有屏東縣長潘孟安、台南市長黃偉哲、立委鍾佳濱、劉世芳、郭國文、林俊憲等人力挺。

賴清德感謝黨內同志情義相挺，他也提到，很多人問他「民進黨裡面絕大多數的黨公職支持的是別人」，這是事實，但他要跟大家報告「得民心者才能得天下」，決定這場初選勝敗的是人民。

他說，連續3天的車隊遊行，除了向社會展現參選決心，與人民站在一起的心情，也是希望一路由南到北，喚起更多人民的支持。

對於香港人民走上街頭，以行動表達反對修訂逃犯條例。賴清德受訪指出，台灣人民千萬不要對中國存有任何幻想。

他說，中國領導人習近平今年元月2日已明白說出，所謂九二共識並沒有一中各表、中華民國表述的空間，只有一個中國原則，台灣只有一條路可以走就是一國兩制，「我們一定要堅決反對一個中國原則、堅決反對一國兩制、也要堅決反對和平協議」。

賴清德認為，香港值得同情，過去在英國統治時代，香港是民主、自由、重視人權的地方，雖然中國承諾50年不變，要給香港一國兩制，但是，香港目前連一國兩制都不可得，言論自由受到壓迫，人權也受到約束，現在還有逃犯條款，中國用司法力量伸入香港，控制香港民主自由人權的手段，「台灣人民一定要看清楚，不要相信威脅台灣安全的中國可以給我們財富」。

他說，台灣一定要堅定站在民主陣營，善用台灣在第一島鏈關鍵位置，在印太戰略下扮演積極角色，共同阻止共產勢力擴張；同時要有更高的抱負，協助中國民主化，民主化成功後，才能取得兩岸與亞太區域長遠和平。（編輯：林沂鋒）1080609