史達偉出任亞太助卿 學者：台美關係將更為精進

（中央社記者侯姿瑩台北14日電）美國聯邦參議院院會通過退役空軍准將史達偉出任國務院亞太助卿職務。學者分析，新任亞太助卿到位後，相信台美關係將會更為精進；美國推動印太戰略，未來國務院應會扮演更多角色。

參議院院會13日以94票贊成、3票反對通過這項人事案，結束國務院長達近一年無人主責亞太事務的窘境。史達偉（David Stilwell）在參院外委會提名聽證會書面聲明中曾表示，中國應停止對台施壓或脅迫，並恢復與台灣民主政府對話。

外交部今天對此表示，史達偉熟稔亞太安全事務，期盼與他攜手合作，共同努力深化台美友好的實質夥伴關係。

淡江大學國際事務與戰略研究所副教授黃介正接受中央社記者訪問時表示，台美關係近2年來持續升溫，象徵在大環境上，美國強化對台關係的方向很明確。過去這段時間裡，並沒有因為亞太助卿懸缺而影響台美關係往前發展。

他說，相信未來國務院，加上美國國防部、國安會，在美國對台關係的實質執行層面，會有更多精進作為。通過任命的新任亞太助卿，熟稔亞洲事務，「相信應該會使得台美關係更為精進」。

對於未來台美關係可能的進展，黃介正表示，需要給新的亞太助卿一點時間。台美關係持續升溫之際，美國國會通過許多友台的法案，包括台灣旅行法，還有待參院通過台灣保證法，他預期未來美國行政部門會有更多具體實踐的作為。

美國聯邦眾議院5月通過「2019年台灣保證法」，再度確立對台軍售、美台貿易、台灣國際參與及雙方官員互動的原則。參院版的「台灣保證法」已於3月提出，內容與眾院版本差異不多；全案需兩院協調一致版本，再由總統川普（Donald Trump）簽署。

黃介正說，暫時不能預測台美關係在哪些部分會有突破，不過，新任亞太助卿到位後，「應該我們可以有更正向的期待」。

他也強調，美國對台政策主要是因為符合美國利益的政府決策，不完全是因個人而有所改變。對美國來說，美國利益為第一，美台共同利益為其次。

另一方面，台灣智庫執行委員賴怡忠分析，史達偉就任亞太助卿後，可以預期國務院在美國推動印太戰略的角色上將更為積極。亞太助卿懸缺的這段時間，美國在印太戰略的推動上多以國防部、國安會為主，未來國務院在印太戰略有關外交的部分應該會更積極主動。

他也預期，史達偉、美國國防部印太安全事務助理部長薛瑞福（Randall Schriver）與白宮國安會資深主任博明（Matt Pottinger）可能形成新的鐵三角，在美國安全、政治、防衛政策上，有密切的合作。

會說中文與韓文的史達偉曾派駐美國駐北京使館擔任武官，也曾在後來更名為印太司令部的太平洋司令部任職，曾任五角大廈聯合參謀部亞洲政治與軍事事務副主任，在獲提名擔任亞太助卿前是印太司令部中國戰略研究小組主任，熟悉中國與亞洲事務。（編輯：趙蔚蘭）1080614