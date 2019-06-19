傳抗韓陣線 王金平：怎麼會有這個奇怪組織

（中央社記者劉冠廷台北19日電）外傳國民黨總統初選參選人郭台銘將籌組「抗韓陣線」，前立法院長王金平今天除否認將參加外，也質疑為什麼會有這樣一個奇怪的組織。他也說，初選期間，兄弟登山，各自努力；國民黨團結都不一定贏了，不團結哪能有勝算。

郭台銘上午受訪時也澄清沒有這回事，並稱他與高雄市長韓國瑜是兄弟，如果他們兩人分裂，國民黨2020沒有贏的機會，應是找朱、韓、王共組「抗英聯盟」。

王金平中午在與另一名國民黨總統初選參選人周錫瑋一同直播前，在接受媒體訪問時，被問到是否會參加抗韓陣線，王金平除否認外，也質疑為什麼會有這樣一個奇怪的組織；他強調，現在是初選期間，兄弟登山，各自努力。

王金平說，像現在的民進黨，已幾乎沒有聲音了，表示整合有相當的效果，所以國民黨團結都不一定贏了，不團結哪有勝算，這是大家都要理解到的嚴肅問題，希望不要為了要贏得初選，做出不恰當的發言。

談起今天首場與周錫瑋的「台灣金團結 Taiwan Assemble」臉書直播，王金平說，包括韓國瑜、前新北市長朱立倫、郭台銘、總統蔡英文，他未來都想邀請，只要時間配合好，都很歡迎。

媒體也關心王金平何時要與郭台銘再度會面，王金平表示，繼續安排中。

在直播中，王金平打趣問周錫瑋，如果將5名參加國民黨總統初選的參選人放到荒島上，相互建立感情與溝通，但終究有一個人要逃回來，5人中誰會先回來。周錫瑋打趣說，要將王金平一起丟到荒島上，然後大家一定要團結，才能全都存活，且全部穿上丁字褲坦誠相見。（編輯：蘇志宗）1080619