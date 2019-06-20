台列入海參崴電子簽名單 實施日期尚未公布

（中央社記者侯姿瑩台北20日電）外交部今天表示，俄羅斯已將台灣列入海參崴自由港電子簽證適用名單，具體實施日期目前尚未公布；對於俄方在官方命令中，將台灣置於「中國（包括台灣）」，已要求駐處與俄方溝通儘速更正。

外交部發言人李憲章表示，俄羅斯政府於19日正式通知駐俄羅斯代表處，已將台灣列入海參崴自由港電子簽證適用名單，台灣民眾未來可申請該電子簽證赴俄國遠東地區觀光、洽商；具體實施日期目前尚未公布。

他說，政府對於俄羅斯將台灣納入海參崴自由港電子簽證適用名單表示歡迎，不僅便利台灣民眾赴俄國商旅，也有助促進台俄雙邊交流。不過，對於俄方在其官方命令中，將台灣置於「中國（包括台灣）」，外交部已要求駐處立即與俄方溝通，洽請儘速更正。

俄羅斯聯邦政府8日作成1244-p號命令，修正2017年4月14日的692-p號命令內文，並將適用海參崴自由港區電子簽證的18個國家中的「中國」改為「中國（包括台灣）」。

海參崴自由港區電子簽證的特色包括：免費；申請人無需出具邀請函、旅館訂房證明或其他佐證赴俄目的之文件；省時，申請人無需親赴俄羅斯駐外館處。

莫斯科台北經濟文化協調委員會（莫北協）駐台北代表處在臉書發文表示，很高興宣布，台灣公民將能使用旅遊、商業及以人道為目的所申辦的電子簽證，前往俄羅斯東部最大的經濟和文化中心之一的海參崴，以及外貝加爾斯克、堪察加半島和哈巴羅夫斯克地區、布里亞特共和國、薩哈林地區和楚科奇自治區。申請電子簽證程序詳細資訊，將另發公告。

莫北協說，希望未來電子簽證的旅行範圍可以增加俄羅斯的其他區域，期盼不僅吸引觀光遊客，對有興趣發展商業、科學及教育合作的民眾也具有誘因。

此外，外交部指出，政府為提升台俄商旅關係及雙邊交流，自2018年9月6日起試辦俄羅斯公民來台14天免簽證措施。今年第一季俄國來台人數較上年同期成長超過80%，進而帶動俄羅斯2家航空公司於今年5月開啟莫斯科及海參崴直航台北定期航線。（編輯：李信寬）1080620