海參崴電子簽 外交部：俄官網公告全文用台灣

（中央社記者侯姿瑩台北20日電）外交部表示，俄羅斯政府官網18日發布「台灣被列入海參崴自由港電子簽證適用國家名單」，公告全文均使用「台灣」；俄國給予台灣簽證便利措施，是雙邊實質關係的重要進展。

外交部今晚發布新聞稿表示，俄羅斯政府官網發布由俄國外交部提案的「台灣被列入海參崴自由港電子簽證適用國家名單」公告指出，為增進與台灣的經貿關係及觀光、人文交流，並吸引對遠東聯邦州的投資，已批准將台灣列入名單的命令。

外交部表示，台俄雙邊各領域實質關係多年來穩健發展，外交部持續洽請俄方簡化給予台灣民眾的簽證待遇。俄方近期通過國內法令增修文件後，18日在其官方網站發布給予台灣人民簽證便利措施，為台俄實質關係的重要進展。

外交部指出，公告全文均使用「台灣」；另外，俄國駐台代表處今天也在臉書發文，以中、英、俄文3種語言公告相關訊息，說明「台灣公民」未來將享有海參崴自由港電子簽證便利。外交部將秉持互惠互利原則，在既有關係的基礎上，持續推動台俄兩國多面向的合作與交流。

外交部今天稍早表示，俄羅斯已將台灣列入海參崴自由港電子簽證適用名單，具體實施日期目前尚未公布。

俄羅斯聯邦政府8日作成1244-p號命令，修正2017年4月14日的692-p號命令內文，並將適用海參崴自由港區電子簽證的18個國家中的中國改為中國（包括台灣）。（編輯：林淑媛）1080620