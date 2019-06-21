陳其邁：高雄登革熱疫情令人擔憂 中央全力協助

（中央社記者黃國芳嘉義縣21日電）行政院副院長陳其邁今天到嘉義縣創新學院演講，接受媒體訪問表示，高雄市登革熱疫情令人擔憂，需全力投入防疫工作，不能輕忽，中央已成立專案小組，全力來協助。

嘉義縣長翁章梁下午邀請昔日野百合學運戰友陳其邁，前往嘉義縣創新學院演講「從學生運動到政治實踐」。

陳其邁接受媒體訪問，對於日前高雄市長韓國瑜摀著嘴詢問什麼事？他說，主要談登革熱防治，因過去曾在高雄市政府服務，且自己是醫師也是公衛專家，因此，韓國瑜詢問很多防疫問題，自己並提醒他要注意疫情的擴散，尤其社區防疫，需要各局處整合，希望市府以病媒蚊指數為標準，加強社區做好防疫工作。

另外，韓國瑜當時詢問高雄市在疫情爆發地區，為什麼會有那麼大的群聚感染？陳其邁說，在三民區地形環境非常複雜，登革熱是環境病毒，與環境有絕對的關係。

陳其邁表示，高雄市在北回歸線以南，埃及斑蚊比例高，比較喜歡棲息在社區，特別是住家的瓶、罐容器，因此，大雨過後要特別注意埃及斑蚊孳生的狀況。

陳其邁指出，前年高雄市第一例登革熱本土病例是在楠梓區、去年是在前鎮區，今年則是在三民區，其實防疫最重要的工作是在病媒蚊的防治，除了三民區，鳳山區等地的病媒蚊也多，因此，防疫工作需全面性，不能忽略其他地區。

陳其邁強調，過去登革熱流行大都在8、9月，甚至10、11月，假如現在病媒蚊的情況沒有壓下來，現在高雄市感染登革熱是屬於第四型，出現的症狀輕，自己幾乎不知道罹患登革熱，患者就會四處走動、擴散，因此，昨天有提醒韓國瑜要繃緊神經、上緊發條，需全力投入防疫工作，不能輕忽。

陳其邁說，中央的經費、未來的防疫，都會全力支持高雄市政府，現在也相當擔心，登革熱本土病例都集中在高雄，如果高雄防疫沒有做好，是否會造成更大規模的疫情，令人憂慮，中央已成立專案小組，全力來協助高雄市政府。

陳其邁指出，第一線防疫人員在大熱天防疫，不希望口水淹沒汗水。與其要做一些政治攻防，就應該要跟高雄市政府或其他各地方政府通力合作，因這種政治口水不會解決疫情問題。

陳其邁說，昨天要求各行政部門、單位，包括國軍、衛福部等要全力配合高雄市政府防疫，因防疫第一線的工作是高雄市政府負責，也與韓國瑜交換很多防疫意見，相信高雄市政府應該會在整個疫情獲得大家關注後，會全力落實整個防疫工作。

另外，韓國瑜日前被一個國中模範生說他選總統很可笑，陳其邁說，他對韓國瑜的評論，除了尊重外，不表示意見。小朋友能夠勇於表達意見，這就是台灣的社會開放自由的教育體制可愛的地方。（編輯：陳清芳）1080621