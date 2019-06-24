黨第三波改造 卓榮泰：不分區立委名單新風貌

「我們在努力第三波的改造運動」，民進黨主席卓榮泰24日接受中央社專訪表示，從去年11月24日到現在，外界已看到民進黨組織的改造、總統與立委初選走完民主的程序兩道課題，第三道課題是將來在不分區立委提名能否給社會一個新面貌。中央社記者吳翊寧攝 108年6月24日

（中央社記者溫貴香、葉素萍台北24日電）民進黨主席卓榮泰今天表示，從去年11月24日到現在，外界已經看到民進黨組織的改造、總統與立委初選走完民主的程序，第三道課題是將來在不分區立委提名能否給社會一個新面貌。

卓榮泰今天接受中央社專訪被問到如何搶攻年輕選票，包括不分區立委提名是否會拔擢年輕人等問題時表示，他已經和黨秘書長羅文嘉討論24個立委選區徵召與不分區立委提名、排名等問題。

「我們在努力第三波的改造運動」，卓榮泰說，若要讓社會看到民進黨從去年11月24日到現在的改變，這是一個好的機會。外界已經看到民進黨組織的改造、總統與立委初選走完民主的程序兩道課題，第三道課題是將來在不分區立委提名能否給社會一個新面貌。

卓榮泰並未說明不分區名單人選的方向，但強調政治有時候要妥協、折衷，留存現有戰力，也要擴展新的戰場，兩者兼顧，擴展新戰場就要新的面貌、新的力量加入。

對於爭取年輕票支持，卓榮泰說，民進黨青年部昨天舉行青年入陣活動，徵選將近80多名年輕人，在大選中投入第一線選戰實習。他希望透過年輕學員的加入，發掘中階幹部，幹部再到各個團體進行組織性的工作，傳遞黨的理念。

至於未來初選是否將手機納入民調，卓榮泰表示，除了手機民調外，對連任者要不要有不同思考等，公職人員提名制度都有必要檢討翻修。（編輯：黃瑞弘/謝佳珍）1080624