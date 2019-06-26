謝銘洋：台灣是一個國家 無法接受一國兩區

（中央社記者王揚宇台北26日電）立法院今天審查大法官人事同意權案。時代力量立委徐永明問大法官被提名人謝銘洋，是否接受高雄市長韓國瑜昨天所言的「一國兩區」說法；謝銘洋說，無法接受，台灣本身也是一個國家。

立法院臨時會昨、今兩天舉行全院委員會，審查司法院大法官人事同意權案，並依序對司法院大法官被提名人楊惠欽、蔡宗珍、謝銘洋、呂太郎等人進行詢問。

中國國民黨總統初選國政願景發表會昨天登場，中國國民黨總統初選參選人韓國瑜說，中華民國憲法和兩岸人民關係條例很清楚，中華民國有兩個地區，一個自由地區、一個大陸地區，兩岸交流一定要正視中華民國存在的事實。

對於韓國瑜的說法，徐永明今天請謝銘洋說明，是否真為「一國兩區」、何謂兩區，以及有沒有辦法接受「一國兩區」、憲法中提到的固有疆域內容等問題。

謝銘洋說，中華民國固有領域應該要參考憲法增修條文，現在的領域是以現有法律效力所及的範圍為限；不清楚他們的說法，前提是一國，他沒有辦法接受一國兩區，台灣本身自己也是一個國家，至於國名是叫中華民國，還是未來有可能透過人民共同決定去改變名稱，尊重人民的決定，「我們的法律效力不及於對岸，對岸的法律力也不及於我們」。

謝銘洋認為，固有疆域本身是高度不確定的法律概念，必須透過解釋來了解，憲法解釋也要與時俱進，非固守民國36年所公布的固有疆域，那個固有疆域有包括外蒙古，那是原始的意義，但現在的意義就是及於台澎金馬。

徐永明也提到，很多民眾為了反對紅色媒體滲透台灣，日前上街表達訴求，如果媒體跟對岸有利益糾葛，在台灣散布假訊息，NCC依法處理也有撤照的權力，這與言論自由間的關係為何。

謝銘洋說，在民主國家，言論自由很重要，但言論自由必須是真正的自由意志所形成的言論，若這個言論是受到別人的操控，特別是受到金錢的操控，這樣媒體所表達出來的看法，嚴格來說已經是偏頗了。

謝銘洋表示，媒體屬於社會公器，也跟公共利益有密切關係，因此媒體應該要充分揭露資金來源，讓大家知道是否因為拿了誰的錢，所以講了誰的話，但這不是大法官的處理範圍，這是屬於行政權、立法權處理的問題。

徐永明提到，外界質疑黨產會、促轉會都是違憲機關；謝銘洋說，他不這樣認為。（編輯：蘇志宗）1080626