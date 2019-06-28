107年第4季六都住宅價格指數 台中台南高雄上漲

（中央社記者余祥台北28日電）內政部今天發布107年第4季全國及六都住宅價格指數，全國住宅價格指數為100.80，較上季上漲0.17%，較去年同季上漲0.20%。

據內政部統計，六都部分，新北市、台北市及桃園市住宅價格指數分別較上季下跌0.17%、0.43%及0.13%；台中市、台南市及高雄市則分別較上季上漲0.74%、1.25%及0.59%。整體而言，本季全國及六都住宅價格指數變動不大。

內政部透過新聞稿表示，住宅價格指數是衡量住宅市場價格變動的參考指標，過去住宅價格指數的編製主要採用特徵價格法選定標準住宅以拉式公式，為提升編製成果細緻程度並與國際接軌，自107年第4季起改採與全球最權威的S&P/Case-Shiller指數相似的「類重複交易法」的計算方式辦理。

內政部說明，「類重複交易法」以透過尋找類似成交案例的概念，搜尋與當季2樓以上集合式住宅（公寓、華廈、住宅大樓、套房、透天厝）交易案例高度相似並具有替代性的相似房屋，計算不同時點的價格變動情形，作為衡量住宅市場價格變動的參考指標。對於以往忽略區位條件所帶來的價格調整偏差，有很大的導正效果。

以新北市為例，2樓以上集合式住宅案例共3000餘件，透過類重複交易法可尋得9000餘件區位及條件類似的交易案例，據以計算住宅價格指數，此方式更能反映市場變動情形。

內政部指出，這次住宅價格指數的發布因執行團隊重新評選及編製模型方法的變動而延後發布時間，未來將定期發布。這次住宅價格指數編製方式的變動，經邀集公私部門專家學者共同討論後，均表認同此方式對價格波動的掌握度及穩定性皆有提升。（編輯：郭萍英）1080628