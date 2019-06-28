韓國瑜就職半年秀政績 綠營籲別當落跑市長

（中央社記者程啟峰高雄28日電）高雄市長韓國瑜上任屆滿6個月，高市府今天率市府團隊舉行記者會，公布上任半年來的施政亮點列舉14項政績，不過，民進黨議會黨團及多名議員則呼籲韓國瑜別當「落跑市長」。

韓國瑜以「施政亮點政績、高雄夢想號啟航」為主軸列了14項施政亮點，囊括經濟發展、基礎建設、社會福利、行政改革等，其中半年來農產品外銷累積達8600多公噸，漁產品外銷達5700多公噸，農漁花卉外銷訂單和投資意向書總額超過新台幣93億元，投資案達700億元，預計可增加6000個工作機會。韓國瑜自認交出招商引資漂亮成績單。

另外，路平專案、推動都更、開發觀光景點、推動雙語教育、啟動珍珠計畫照顧未成年懷孕少女、改善空污、夜宿基層家中傾聽民意等也都被列入政績。

韓國瑜表示，高雄半年來的改變有目共睹，「高雄夢想號」即將起航，市府也樂意傾聽市民心聲及建言。

不過，民進黨高雄市議會黨團發布新聞反譏「夢想號」的船長已跑去應徵「總統號」，駕駛艙目前沒人，油箱裡也沒油，白日夢豈能發動引擎，沒有羅盤指引方向，只說以後有摩天輪，這艘船可能像鐵達尼號撞上冰山造成大災難。

民進黨高雄市議會黨團表示，韓國瑜上任不久就想選總統，還想腳踏兩條船占著市長位子不放，「吃碗內看碗外」，市民這種心痛與失望絕不是韓國瑜再三保證只有假日才選舉、當選後在高雄辦公可消弭的，無怪乎基層如火如荼醞釀要罷免他。

前高市議長、民進黨議員康裕成說，大順橋拆除好久了，慢車道的工程迄今仍亂七八糟這樣也列入政績，只是叫人搖頭，韓國瑜連這種事都做不好了，還想選總統。

民進黨議員黃文益也呼籲，韓國瑜看看2019遠見雜誌縣市競爭力調查結果高雄市排名滑落的警訊，醒醒吧，不要再做總統夢，回頭安分顧好市政，做好做滿市長，好不負市民所託。（編輯：陳俊碩）1080628

高雄市長韓國瑜（右）上任屆滿6個月，28日率市府團隊舉行「施政亮點政績、高雄夢想號啟航」記者會，細數他上任以來的施政亮點政績，並接受媒體訪問。中央社記者董俊志攝 108年6月28日