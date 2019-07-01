實價登錄修法闖關 時力：民進黨背棄選前承諾

（中央社記者陳俊華台北1日電）時代力量立委黃國昌今天說，行政院在建商壓力下，背棄選前承諾，將通過實價登錄0.5版本；民進黨團幹事長管碧玲說，這也是改革，只是無法一步到位，沒有2.0至少是1.5，時力是選舉操作。

行政院會去年5月通過「實價登錄地政三法」修正草案，擬將以區段揭露實價登錄價格改為「門牌揭露」，每戶房屋成交價都看得到，並溯及過去204萬件登錄資料，預售屋無論是代銷業者或自售皆須在簽訂買賣契約書後30天申報。

立法院臨時會院會預計下午進行平均地權條例部分條文修正草案的二、三讀程序。初審通過條文明定，不動產買賣雙方在「申請買賣移轉登記」時，應共同申報登錄；若登錄資訊不實，最高可罰新台幣15萬元。

時代力量立委黃國昌、時代力量黨主席邱顯智、智庫副執行長彭盛韶、OURs專業者都市改革組織秘書長彭揚凱等人，上午舉行「實價登錄2.0完整通過，別打假球」記者會。

黃國昌說，行政院在建商、財團壓力下，背棄選前承諾，下午非常可能強行表決通過民進黨團推出的實價登錄0.5版本；若民進黨主席卓榮泰要談合作，不要一天到晚想選舉，要從人民關心的實事開始，實價登錄2.0就是最典型的例子，「時代力量全力支持行政院版，不要打假球」。

邱顯智表示，現在執政黨的說法是「房地產是台灣經濟火車頭、房市已經下跌」來迴避改革，這就是當初國民黨反對不動產透明化的說詞；他已邀請卓榮泰對居住正義政策的對談，要確認民進黨是否還是支持居住正義政策，年輕人絕對支持實價登錄2.0政策。

彭揚凱說，假設民進黨放水，讓實價登錄變成0.5，代表總統蔡英文的居住改革政策破產，不能解決高房價問題，也代表「民進黨的國民黨化」，民進黨現在的說法，和西元2011年第一次推動實價登錄時的國民黨一模一樣。今天若修法通過的話，民進黨政府就是跟建商站在一起，「建商才是小英心中最柔軟的這塊」。

民進黨立法院黨團幹事長管碧玲向中央社記者說，要說變成實價登錄0.5，她不能接受，事實上這也是改革，「只是沒有一步到位」，門牌揭露當初專業認為，不屬於個資，但推動修法過程中，民情認為這是個資，還需要溝通；改革不必因此延宕，有共識的就先處理，立法院處理所有法案時，這是經常有的現象。

管碧玲說，這次修法中，將延期揭露變成立即揭露，也把買賣雙方沒有責任，變成毫無模糊的空間，這次改革讓實價登錄完全真實，「沒有2.0，至少是1.5」，時代力量只是選舉政治操作。（編輯：張均懋）1080701