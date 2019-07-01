所得稅法增訂名模條款 特定費用可核實減除

（中央社記者范正祥台北1日電）立法院院會今天三讀通過修正所得稅法部分條文，增列職業專用服裝費、進修訓練費及職業上工具支出可於報稅時核實減除，每項減除上限為薪資所得3%，合計最多可減除薪資所得9%。

這項俗稱「名模條款」的薪資所得計算方式修正，賦予民眾得擇一擇優適用選擇薪資核實減除或薪資所得扣除額，也就是未來可以選擇現行新台幣20萬元定額扣，或者選擇薪資費用核實減除選項。今年1月1日起施行，明年報稅時即可適用。

為使薪資所得計算符合司法院釋字第745號解釋意旨，並兼顧租稅公平及簡政便民等原則，薪資所得計算採定額減除或特定費用減除二者擇一，讓稅制有更大的空間，行政院提出「所得稅法第14條及第126條條文修正草案」函請立法院審議。

立法院討論綜所稅薪資費用核實減除，除了行政院版本增列職業專用服裝費、進修訓練費及職業上工具支出3項外，國民黨團主張增加包括差旅費、行車油費，以及職業所屬工、商、公會會費等。不過，國民黨團的訴求未能獲得通過。

立法院臨時會院會三讀通過的條文規範，薪資所得計算方式，除維持現行薪資收入得減除薪資所得特別扣除額外，增訂與提供勞務直接相關且實際由所得人負擔的職業專用服裝費、進修訓練費及職業上工具支出計3項特定費用合計金額超過該扣除額者，得檢附相關證明文件核實自薪資收入中減除該必要費用，以其餘額為所得額，並授權財政部訂定相關費用適用範圍、認列方式等相關事項的辦法。

其中，職業專用服裝費，是指職業所必需穿著的特殊服裝或表演專用服裝，其購置、租用、清潔及維護費用。進修訓練費，是指參加符合規定之機構開設職務上、工作上或依法令要求所需特定技能或專業知識相關課程的訓練費用。職業上工具支出，是指購置專供職務上或工作的列支，準用本法有關營利事業所得稅的規定，帳簿、憑證的查核、收入與費用的認列及其他應遵行事項，由財政部定之。

增訂「名模條款」之後，雖然適用人數可能不少。不過，並不代表適用對象都會採特定費用減除。因為實際試算，以年薪100萬元的上班族為例，如果職業專用服裝費、進修訓練費及職業上工具支出3個項目都「減好減滿」，合計可減除的金額為9萬元。但薪資所得特別扣除額20萬元，選擇定額扣除反而比較有利。

此案被泛稱「名模條款」，起因模特兒林若亞曾於2006年申報所得稅時，將2005年收入30萬元花在治裝等工作必要費用，以執行業務所得列舉申報無須繳稅，但被國稅局認定是薪資所得要求補稅。林若亞不服提起行政訴訟，審理該案法官認為所得稅法相關條文有爭議，聲請釋憲。司法院2017年作出釋字第745號解釋。

司法院釋字第745號解釋，所得稅法第14條及第17條關於薪資所得計算，僅許薪資所得者就個人薪資收入，減除定額的薪資所得特別扣除額，不許在必要費用超過法定扣除額時，得以列舉或其他方式減除必要費用，於此範圍內，與憲法第7條平等權保障的意旨不符，應自該解釋公布之日起2年內，檢討修正相關規定。（編輯：李信寬）1080701