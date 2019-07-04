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行政院：今年已核300億補助台中市

最新更新：2019/07/04 12:52

（中央社記者郝雪卿、顧荃台中4日電）台中市府與台電針對中火減煤問題交鋒，市長盧秀燕今天缺席院會，對此行政院發言人Kolas說，「行政院一直都把台中市放在心上」，今年1月至今核給台中市補助款就超過新台幣300億元。

Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）上午在行政院院會後記者會受訪時表示，行政院對各地方政府都充滿善意，多次強調預算不分藍綠，建設也不分黨派，樂於與地方合作，歡迎任何意見與討論，只要是立基在事實上的討論；不扭曲彼此原意，共同為人民著想才是最重要的。

Kolas表示，今年1月至今，行政院核給台中市的補助款就超過300億元，今天下午行政院長蘇貞昌還要親自去台中市視察旱溪排水大康橋計畫，「行政院一直都把台中市放在心上」。

台中市政府2日宣布將透過審查台中火力發電廠換發許可證，要求台中火力發電廠明年起實質減煤4成，空污季期間減5部機組發電；台電認為將衝擊全國供電。3日市府更籲中央檢討能源政策，台電不要以供電責任威脅台中市民，若中火無法達成減煤4成要求，市府將不排除撤照，經濟部長沈榮津也出來說，中市府的措施可能影響整體電力供應調度。

盧秀燕上午原訂列席行政院會，臨時發布通知取消這項行程，並說明市府也不會指派任何代表與會。

對於盧秀燕臨時取消列席行政院會，市府表示，盧秀燕勤奮出席院會，但仍遭杯葛，現在就等中央釋出善意，市府盼中央正視台中市民對空氣品質的感受，以及台中的未來發展。（編輯：陳俊碩）1080704

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