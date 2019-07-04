時力：不提名現任議員選立委

（中央社記者陳俊華台北4日電）時代力量黨主席邱顯智今天說，明天起將啟動12天的訪美行程，向海外鄉親宣傳在2020年立委選舉中，要讓時力在國會扮演關鍵少數；時力秘書長陳孟秀則說，不會提名現任縣市議員參選立委。

時代力量下午舉辦媒體茶敘，邱顯智、陳孟秀、時代力量發言人李兆立、陳志明等人出席。

談到2020年立委選戰，身兼提名小組召集人的陳孟秀說，過去時力常被說產業部分比較弱，但其實時力有提出很多法案，未來不分區立委名單部分，希望提出比較有代表性的人選；至於現任的各縣市議員是否可能帶職參選立委，她說，「非常確定的方向，不可能提名任何現職議員去參選」。

茶敘會中也公布邱顯智5日到17日的訪美行程，將出訪華盛頓、紐約、西切斯特、洛杉磯、舊金山、西雅圖、溫哥華等城市，拜訪重點產業，瞭解產業發展的實踐與困境；7月6日也將出席美東夏令營，並發表演說。

邱顯智表示，訪美行程主要是讓時代力量得到海外鄉親支持，演講題目除了簡單介紹時代力量外，也會分享時代力量過去的表現，及希望在2020年立委選舉中，讓時力在國會扮演關鍵少數，擁有更多影響力。

而在邱顯智回台後，時力20日起也將發起「安安哩厚」全台巡迴專案，拜訪台灣各領域產業，傾聽各行各業不同的心聲，並與民眾分享時力對台灣未來的想像與憧憬。邱顯智說，產業經濟這塊時代力量比較少著墨，未來希望能讓經濟及進步價值有更多連結。

邱顯智表示，希望透過這次全台巡迴活動，讓民眾能認識時代力量，各地方黨部、立委候選人也可以來參與、幫忙；他開玩笑表示，「有些縣市以為時代力量是個樂團，不是政黨」，所以每個縣市都會去一下。（編輯：李信寬）1080704