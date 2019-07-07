歡迎蔡總統過境美國 僑胞千里長征相挺

2020海外小英後援會成立大會5日在大洛杉磯台灣會館舉行，總統府國策顧問田詒鴻（前）擔任會長上台揮旗，中華民國對外貿易發展協會副董事長莊碩漢（中）出席。中央社記者林宏翰洛杉磯攝108年7月7日

（中央社記者林宏翰洛杉磯6日專電）南加州大洛杉磯地區僑胞5日成立「2020海外小英後援會」，上百人出席造勢大會；已有僑胞相約組團，準備千里長征，19日到丹佛歡迎總統蔡英文過境。

2020海外小英後援會成立大會5日下午在大洛杉磯台灣會館舉行，由皇佳銀行總裁、總統府國策顧問田詒鴻擔任會長，公務過境洛杉磯的中華民國對外貿易發展協會副董事長莊碩漢出席致詞。

大洛杉磯台灣會館基金會執行長林榮松說，海外小英後援會是協調中心，「就像一把大傘」，旗下有10多個後援會分支。包括舊金山、聖地牙哥、商界、醫界、客家、長青與藝術界等小英後援會，同場舉行授旗儀式。

莊碩漢受訪表示，蔡總統執政之下，台灣在國防、外交、經貿都有重大成就，「此刻是台灣40年來獲得美國、日本、歐盟等民主盟邦最大支持的時刻」。

莊碩漢說，目前的總統候選人當中，只有蔡總統可以確保主權與和平。他說：「在中國的強大壓力下，蔡總統堅持主權，寸步不讓。和平不是來自簽協議，和平就是權力的平衡，我們自己要有強大的國防與經貿力量，才有兩岸和平。」

蔡總統11日到22日展開自由民主永續之旅，出訪加勒比海友邦，回程在19日到21日過境美國丹佛。

洛杉磯距離丹佛車程約1600公里，開車要花15小時以上，目前有10多名僑胞相約，準備開車自駕，用2天時間前往丹佛，歡迎蔡總統過境。

僑務委員溫玉玲表示，蔡總統此行過境丹佛，正是聯邦參議院友台議員賈德納（Cory Gardner）的選區，能夠在科羅拉多這個內陸州停留3天2夜本身就是一大突破，僑胞對於蔡總統此行充滿期待。（編輯：林憬屏）1080707